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Foça'da genç yelkencilerin kıyasıya yarışı sona erdi

İzmir Foça'da 2-6 Kasım'da düzenlenen TYF Yelken Ligi MW Phokaia Beach Resort Kupası Optimist 1. Ayak'ta 41 kulüp ve 247 sporcu yarıştı, dereceye girenler belirlendi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Foça'da genç yelkencilerin kıyasıya yarışı sona erdi

tyf yelken ligi mw phokaia beach resort kupası tamamlandı

İzmir'in Foça ilçesinde gerçekleştirilen TYF Yelken Ligi MW Phokaia Beach Resort Kupası Optimist Junior 1. Ayak Yarışları, dört günlük programın ardından tamamlandı. 2-6 Kasım tarihlerinde düzenlenen organizasyona Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplam 41 kulüp ve 247 sporcu katıldı. Yarışlar, aynı zamanda Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri niteliği taşıdı.

yarışlar ve parkur:

Orak, Metelik ve Atatürk adaları arasındaki deniz alanında kurulan parkurda sporcular rüzgâr ve dalga koşullarına göre değişen etaplardaki performanslarıyla öne çıkmaya çalıştı. Dört gün boyunca yapılan mücadelelerde her yarışmacı, klasmanlarında üst sıralara tırmanmak için strateji ve tekne yönetimini ön planda tuttu.

dereceler:

Optimist Junior Genel kategorisinde Can Ulusoy (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü) birinci oldu, ikinci sırayı Elif Şener (Foça Yelken İhtisas Kulübü) alırken üçüncülüğü Çakıl Aygün (Turgutreis Yelken Spor Kulübü) elde etti. Optimist Junior Kızlar kategorisinde ise Elif Şener birinciliğe yükseldi; ikinciliği Çakıl Aygün, üçüncülüğü ise Mila Aylin Mason (Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi) aldı.

ödül töreni ve katılımcılar:

Yarışlar tamamlandıktan sonra düzenlenen ödül törenine Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, TYF Asbaşkanı Murat Şener, ETİK Başkanı Mehmet İşler, ETİK Başkan Yardımcısı ve MW Phokaia Beach Resort Genel Müdürü Bilge Durdu İşler ile ilçe protokolü, sporcular ve aileleri katıldı. Törende konuşan Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, yarışmacıları ve ailelerini tebrik ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

TYF YELKEN LİGİ 1. AYAK YARIŞLARI FOÇA&#039;DA TAMAMLANDI

TYF YELKEN LİGİ 1. AYAK YARIŞLARI FOÇA'DA TAMAMLANDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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