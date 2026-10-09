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Gölpazarı meslek yüksekokulunda BŞEÜ'nün yapay zekâ odaklı eğitim vizyonu

BŞEÜ Gölpazarı Meslek Yüksekokulu akademik kurulunda 2026-2027 hedefleri ele alındı; mesleki eğitimde yapay zekâ entegrasyonu öne çıktı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Gölpazarı meslek yüksekokulunda BŞEÜ'nün yapay zekâ odaklı eğitim vizyonu

Gölpazarı Meslek Yüksekokulu akademik kurulunda yapay zekâ gündemi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Gölpazarı Meslek Yüksekokulunda düzenlenen Akademik Kurul Toplantısı'nda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hedefleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıya Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük ile yüksekokul ve fakülteden akademisyenler katıldı.

Mevcut durum ve yeni program değerlendirmesi:

Gölpazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sinan Temel açılış konuşmasında yüksekokulun mevcut durumu, yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve akademik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıda yeni açılan programlar ve yüksekokulun öğrenci sayısındaki mevcut durum ayrıntılı olarak ele alınırken, programların bölge ihtiyaçlarına katkısı ve öğrenci profilinin güçlendirilmesine yönelik adımlar tartışıldı.

Mesleki eğitimde teknoloji ve yapay zekâ yaklaşımı:

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, toplantıda meslek yüksekokullarının nitelikli insan kaynağı yetiştirmedeki rolüne vurgu yaptı. Kaplancıklı, 'Yapay zekâ başta olmak üzere teknolojik gelişmeler çalışma hayatının ihtiyaçlarını hızla değiştiriyor. Öğrencilerimizi yalnızca bugünün değil, geleceğin mesleklerine de hazırlamalıyız. Mesleki eğitimimizi uygulama, üretim ve teknoloji odaklı bir anlayışla geliştirmeye devam edeceğiz. Öğretim elemanlarının bilimsel üretimleri yüksekokulun ve üniversitenin akademik gelişimine katkı sunuyor' ifadeleriyle teknolojik uyumun gerekliliğini ifade etti.

Akademik kurulda ayrıca eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi, bilimsel çalışmaların güçlendirilmesi, fiziki imkânların iyileştirilmesi ve öğrencilerin akademik ile mesleki gelişimlerine yönelik somut öneriler paylaşıldı. Toplantı, 2026-2027 dönemi hedeflerinin belirlenmesi ve akademisyenlerin görüşlerinin alınmasıyla sona erdi.

BŞEÜ’DE MESLEKİ EĞİTİMDE YAPAY ZEKÂ GÜNDEMİ

BŞEÜ’DE MESLEKİ EĞİTİMDE YAPAY ZEKÂ GÜNDEMİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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