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Bayburt'ta fırınlara üretim alanından tartıya uzanan denetim

Bayburt Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir merkezindeki fırınlarda üretim ve satış alanlarını inceleyerek hijyen uygulamaları ve ekmek gramajlarını kontrol etti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:04

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EDİTÖR: Emre Koç

Bayburt'ta fırınlara üretim alanından tartıya uzanan denetim

Denetimin amacı ve uygulama biçimi:

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki fırınlarda kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında öncelik olarak işletmelerin temizlik ve hijyen standartlarına uygunluğu ile satışa sunulan ekmeklerin mevzuatta belirlenen gramaj değerlerine uygunluğu kontrol edildi.

Ekipler, fırınların hem üretim hem de satış alanlarını ayrıntılı şekilde inceledi. Uygulamada aşama aşama üretim hijyeni, çalışma alanlarının düzeni, çalışanların kişisel hijyen uygulamaları ve fırın ortamının temizliği değerlendirildi; ayrıca satışa çıkarılan ekmeklerin tartımı yapıldı.

Uyarılar, tespitler ve sürecin devamı:

Denetimler sırasında tespit edilen eksiklikler hakkında işletme sahiplerine gerekli uyarılar ve hatırlatmalar yapıldı. Zabıta ekipleri, mevzuata aykırılık halinde yapılacak işlemler konusunda bilgilendirme sağladı ve eksikliklerin giderilmesine yönelik uyarılarda bulundu. Yetkililer, halk sağlığının korunması amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

FIRINLARDA HİJYEN VE GRAMAJ DENETİMİ YAPILDI

FIRINLARDA HİJYEN VE GRAMAJ DENETİMİ YAPILDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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