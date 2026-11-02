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Bayburt’ta gençlere sabır ve tevekkül dersleri: inanç ile uygulamanın buluşması

Her Ay Bir Konu Bir Konuk projesi kapsamında Merkez Kaleardı Kur’an Kursu'nda Bayburt İl Müftülüğü tarafından öğrencilere sabır ve tevekkül anlatıldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt’ta gençlere sabır ve tevekkül dersleri: inanç ile uygulamanın buluşması

Program ve katılımcılar:

Bayburt İl Müftülüğü tarafından yürütülen Her Ay Bir Konu Bir Konuk Projesi çerçevesinde Merkez Kaleardı Kur’an Kursu’nda öğrencilerle bir sohbet gerçekleştirildi. Programa Müftü Yardımcısı Yener Kalender konuk olarak katıldı ve gençlerle sabır ile tevekkülün hayatî yönlerini paylaştı.

sabrın ve tevekkülün günlük hayattaki önemi:

Programda, sabrın sadece sıkıntılara katlanmak olmadığını; karşılaşılan güçlükler sırasında umudu korumak, öfkeyi denetleyebilmek ve soğukkanlı davranmak şeklinde anlaşılması gerektiği vurgulandı. Tevekkül ise üzerine düşen sorumlulukları yerine getirip gerekli çabayı gösterdikten sonra Allah’a güvenmek olarak açıklandı.

Sohbet boyunca, bu iki kavramın gençlerin eğitim ve sosyal yaşamlarına nasıl yansıyabileceği üzerinde duruldu; somut davranış örnekleri ve günlük pratikler ele alındı. Katılımcılara sabır ve tevekkülün kişisel gelişim ile dayanıklılığı artırdığı hatırlatıldı.

öğrencilerin katılımı ve değerlendirme:

Program, öğrencilerin konuya ilişkin örnekler ve gözlemlerini paylaşmasıyla devam etti. Gençlerin soruları ve paylaşımları üzerinden yapılan değerlendirmelerle sohbet sona erdi; katılımcılar konuya dair farkındalıklarının arttığını belirtti.

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERLE SABIR VE TEVEKKÜL ÜZERİNE SOHBET EDİLDİ

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERLE SABIR VE TEVEKKÜL ÜZERİNE SOHBET EDİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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