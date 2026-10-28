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Bayburt'ta hes tesislerinde balık geçidi ve can suyu denetimi

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bayburt HES ve Yıldırım HES'te balık geçitleri ile can suyu miktarlarını denetledi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Bayburt'ta hes tesislerinde balık geçidi ve can suyu denetimi

Denetimin kapsamı:

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından kentte faaliyet gösteren Bayburt HES ve Yıldırım HES tesislerinde çevre denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde özellikle balık geçitleri ile can suyu miktarları kontrol edildi.

İnceleme odakları ve uygulamalar:

Çevre mevzuatı kapsamında yürütülen incelemelerde, hidroelektrik santrallerinin faaliyetleri ve su kaynaklarının korunmasına yönelik uygulamalar değerlendirildi. Su ekosisteminin devamlılığı açısından önem taşıyan balık geçitlerinin durumu incelenirken, santrallerin su kullanımının doğal yaşam üzerindeki etkileri bakımından can suyu miktarları da gözden geçirildi.

Ekosistem ve sürdürülebilirlik açısından önem:

Balık geçitleri, sucul canlıların nehir boyunca hareket edebilmesine ve göçlerini sürdürebilmesine imkân tanırken can suyu da santrallerin bulunduğu su yatağındaki doğal yaşamın devamlılığı açısından kritik kabul ediliyor. Denetimlerde sucul canlıların yaşam alanlarının korunmasına ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına ilişkin hususlar ele alındı.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, doğanın korunması ve tesislerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

BAYBURT’TAKİ HES’LERDE ÇEVRE DENETİMİ YAPILDI

BAYBURT’TAKİ HES’LERDE ÇEVRE DENETİMİ YAPILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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