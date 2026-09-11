Bayburt’ta kaçak göç şebekesine darbe: iki şüpheli, iki göçmen yakalandı

Bayburt’ta yürütülen çalışmalarda, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı yollarla kente giriş yaptığı tespit edilen düzensiz göçmenler ve onlarla bağlantılı şüpheliler yakalandı.

Operasyonun ayrıntıları:

Yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucunda, 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenlerin ülkeye sokulması, barınmalarına olanak sağlanması ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Yetkililer, çalışmaların hem saha hem de istihbarata dayalı analizlerle yürütüldüğünü, tespit sonrası hızlı müdahale ile şüphelilerin gözaltına alındığını bildirdi.

Sonraki adımlar:

İdari işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelilerle ilgili adli süreç devam ederken, olayla bağlantılı soruşturmaların sürdüğü ifade edildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

BAYBURT’TA 2 DÜZENSİZ GÖÇMEN İLE 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI