Bayburt'ta kapı önünde su içen tilkiyi aç sanan aile beslemeye başladı

Bayburt'ta tilki her akşam aynı kapıya geliyor

Bayburt'un Tuzcuzade Mahallesi'nde bir tilki, belirli saatlerde aynı eve gelerek tavuklar için bırakılan sudan içiyor. Hayvanın her gece düzenli olarak kapı önüne gelmesi mahalle sakinlerinin ilgisini çekti.

tilkinin alışılmış rutini:

Tilki, genellikle 22.00-23.00 saatleri arasında evin kapısına geliyor. Önce tavuklara bırakılan sudan içiyor, ardından bulunduğu noktadan çıktıktan sonra geldiği dağ yolu üzerinden geri dönüyor.

Çevresindeki seslere karşı oldukça hassas olan tilki, en küçük seste irkilip uzaklaşıyor. Bir süre çevreyi gözlemledikten sonra tehlike olmadığını fark ettiğinde yeniden yiyeceklerin olduğu noktaya yaklaşıyor.

ailenin gözlemleri ve yaklaşımı:

Tilkinin düzenli gelişini fark eden ev sahibi Ayşe Gider, hayvanın aç olduğunu düşünerek kapının önüne yemek bırakmaya başladı. Aile, tilkinin tavuklara zarar vermediğini belirtiyor ve bu nedenle müdahaleyi sınırlı tutuyor.

Mahalledeki bu gözlemler, yaban hayatının yerleşim alanlarına yakın alanlarda nasıl temkinli davranabildiğine işaret ediyor; aile tilkinin ürkek yapısını göz önünde bulundurarak beslemeyi sürdürüyor.

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