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Yenipazar’da İnönü Caddesi iki yönlü trafiğe hazırlanıyor

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde begonit taş döşeme çalışmaları tamamlanmak üzere; İnönü Caddesi, düzenlemeler bitince çift yönlü trafiğe açılarak ilçe trafiğini rahatlatacak.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yenipazar’da İnönü Caddesi iki yönlü trafiğe hazırlanıyor

Yenipazar’da İnönü Caddesi iki yönlü trafiğe hazırlanıyor

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde İnönü Caddesi’nde yürütülen yenileme çalışmaları sona yaklaşıyor. Cadde üzerinde yapılan begonit taş döşeme çalışmaları tamamlandığında, trafik düzenlemesi yeniden düzenlenerek yolun çift yönlü ulaşıma açılması planlanıyor.

çalışmanın hedefleri:

Belediye ekipleri, caddenin hem kullanım kolaylığını artırmayı hem de kent dokusuna estetik bir katkı sağlamayı amaçlıyor. Yenileme çalışmalarıyla yaya ve taşıt trafiğinin güvenliğinin yükseltilmesi, akışın düzenlenmesi ve bölge esnafının erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

belediye açıklaması:

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, sosyal medya paylaşımında çalışmalara dair bilgi vererek projenin tamamlanmasının ardından caddeyi en kısa sürede çift yönlü ulaşıma açacaklarını bildirdi. Başkan Ercan, "İnönü Caddesi yeni yüzüne kavuşuyor. Hem estetik dokusuyla göz dolduran hem de ulaşımı rahatlatacak olan İnönü Caddemizi, begonit taş döşeme çalışmalarının ardından en kısa sürede çift yönlü olarak ulaşıma açıyoruz. İlçemize, esnafımıza ve tüm hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte cadde üzerindeki ulaşımın daha akıcı hale geleceğini, ilçe merkezindeki trafik yükünün dengelenmesine katkı sağlayacağını belirtiyor. Uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte hem kent estetiğinde hem de günlük kullanımda hissedilir bir iyileşme bekleniyor.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE İNÖNÜ CADDESİ’NDE YÜRÜTÜLEN BEGONİT TAŞ DÖŞEME ÇALIŞMALARINDA SONA...

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE İNÖNÜ CADDESİ’NDE YÜRÜTÜLEN BEGONİT TAŞ DÖŞEME ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNİRKEN, CADDENİN ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASININ ARDINDAN ÇİFT YÖNLÜ OLARAK ULAŞIMA AÇILMASI PLANLANIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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