Kutudere'de piknik yapanların cep telefonuna yansıyan vaşak

Kutudere'de vaşak görüntülendi

Tunceli'nin merkeze bağlı Kutudere mevkiinde yaban hayatının dikkat çeken türlerinden biri olan vaşak, bölgeye piknik için giden vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

bölgedeki gözlem ve kayıt:

Piknik alanında bulunan kişilerce kayda alınan görüntülerde vaşağın bir süre çevrede dolaştığı görüldü. Vatandaşlar, karşılaştıkları hayvanı cep telefonuna kayıt edip daha sonra durumu yetkililerle paylaşmak üzere görüntüleri sakladılar. Kısa bir süre dolaştıktan sonra vaşak gözden kayboldu.

koruma durumu ve önemi:

Vaşak, yaban hayatı için önemli bir tür olup nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında bulunuyor. Bu tür karşılaşmalarda doğaya müdahale edilmemesi ve yetkililere bilgi verilmesi uzmanların uyarıları arasında yer alıyor.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA OLDUĞU İÇİN KORUMA ALTINDA BULUNAN VAŞAK, TUNCELİ'NİN MERKEZE BAĞLI KUTUDERE MEVKİİNDE CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.