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Söke üreticilerine hijyen odaklı yüzde 50 hibe kerevet desteği

Söke'de kurutmalık incir üretiminde hijyen ve kaliteyi artırmak için YİKOB tarafından tahsis edilen kerevetler üreticilere yüzde 50 hibe ile dağıtıldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Söke üreticilerine hijyen odaklı yüzde 50 hibe kerevet desteği

Söke'de kerevet dağıtımı:

İlçede kurutmalık incir üretiminde hijyen ve ürün kalitesini yükseltmek amacıyla Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından tahsis edilen kerevetler üreticilere dağıtıldı. Dağıtım programında kerevetler üreticilere yüzde 50 hibe desteğiyle ulaştırıldı.

Dağıtımın amaçları:

Programın hedefi, kurutma aşamasında ürünlerin daha hijyenik şartlarda işlenmesini sağlamak ve kurutma kaynaklı kalite kayıplarını azaltmaktır. Kerevet kullanımı, doğrudan zeminden kaynaklı kontaminasyon riskini düşürerek incirin raf ömrü ve piyasa değerine olumlu etki yapması bekleniyor.

Uygulama ve yetkililerin açıklamaları:

Çalışma, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Dağıtım programına Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal ile teknik personeller katıldı. İlçe Müdürlüğü, üreticilerin yanlarında olmaya devam edileceğini ve tarımsal üretimin kalitesini artırmaya yönelik desteklerin süreceğini bildirdi. Yetkililer üreticilere bereketli ve kaliteli bir sezon temennisinde bulundu.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE, KURUTMALIK İNCİR ÜRETİMİNDE HİJYEN VE ÜRÜN KALİTESİNİN ARTIRILMASI...

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE, KURUTMALIK İNCİR ÜRETİMİNDE HİJYEN VE ÜRÜN KALİTESİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA ÜRETİCİLERE YÜZDE 50 HİBELİ KEREVET DAĞITILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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