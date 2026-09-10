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Kütahya’da Ulu Cami meydanı tarihle günümüzü buluşturacak şekilde düzenlendi

3 bin 250 metrekarelik alanda yenilenen Ulu Cami Meydan Parkı; zemin, peyzaj, kadın tesisleri ve 4 satış birimiyle tarihi kimlik korunarak açıldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Kütahya’da Ulu Cami meydanı tarihle günümüzü buluşturacak şekilde düzenlendi

Kütahya’da Ulu Cami meydanı tarihle günümüzü buluşturacak şekilde düzenlendi

Kütahya Belediyesi, şehrin tarihi dokusunu koruyarak vatandaşların daha rahat kullanabileceği ve bölge esnafının düzenli hizmet verebileceği bir kamusal alan oluşturmak amacıyla Ulu Cami çevresindeki meydan düzenlemesini tamamladı. Düzenlenen Ulu Cami Meydan Parkı, açılış programıyla halkın kullanımına sunuldu.

yenileme çalışmasının kapsamı:

Projede toplam 3 bin 250 metrekarelik alanda zemin kaplamaları yenilendi, peyzaj düzenlemeleri yapıldı ve dinlenme amaçlı oturma birimleri oluşturuldu. Meydanda tarihe uygun görsel öğeler korunurken, alanın işlevselliği de artırıldı. Ulu Cami’nin tarihi kimliğine uygun olarak alana güneş saati de yerleştirildi.

Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik olarak meydanda yeni kadın tesisleri planlandı; alana kadın tuvaleti, kadın engelli tuvaleti ve kadınların abdest alabileceği bir bölüm eklendi. Abdest bölümünde sıcak su imkânı sunulurken, erkeklerin abdest ihtiyacı için mevcut şadırvanın kullanılmaya devam edeceği belirtildi.

yer altı otoparkı kararı ve koruma önceliği:

Projeye başlarken meydanın altına yer altı otoparkı yapma planı dahilindeydi; ancak uygulama aşamasında yapılması öngörülen yaklaşık 200 noktada fore kazık uygulamasının Ulu Cami’nin temellerine zarar verebileceği ve tarihi yapıyı riske atabileceği değerlendirmesi yapıldı. Bu nedenle belediye, Koruma Kurulu ile yürütülen görüşmeler sonucunda yer altı otoparkı projesinden vazgeçti.

Başkan Eyüp Kahveci, proje sürecinde alınan bu kararın yaklaşık 1 ila 1,5 yıllık zaman kaybına yol açtığını ancak tarihi yapının korunmasının kendileri için birinci öncelik olduğunu vurguladı.

esnaf ve ziyaretçilere yönelik düzenlemeler:

Meydan düzenlemesi sadece kamusal kullanım alanı oluşturmaya yönelik değil; bölge esnafı ve yöresel ürünlerin tanıtımı amacıyla da planlandı. Alanda 4 küçük satış birimi oluşturuldu. Bu birimlerde yöresel ürünlerden çay ocağına kadar çeşitli hizmetlerin sunulması hedefleniyor ve işletmeler için yakın zamanda ihale süreci başlatılacak.

Başkan Kahveci, projenin Ulu Cami’nin çevresini hem şehrin tarihine uygun hem de günün ihtiyaçlarına cevap veren bir mekan haline getirmeyi amaçladığını belirtti. Kahveci, çalışmayı tanımlarken projenin tarihi koruma, şehir yaşamını geliştirme ve turizme katkı sağlama amaçlarını öne çıkardı.

Belediye yetkilileri, Ulu Cami Meydan Parkı’nın vatandaşların rahatça oturup dinlenebileceği, esnafın daha düzenli hizmet verebileceği ve kente gelen ziyaretçilerin Kütahya’nın tarihi dokusunu daha güçlü hissedebileceği bir mekan haline getirildiğini aktardı. Ayrıca meydandaki düzenlemelerin tarihi merkezin tamamında süreceği ifade edildi.

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, yüklenici firma, mahalle sakinleri, muhtarlar ve bölge halkına teşekkür edildi; ilçe halkının süreç boyunca gösterdiği sabır ve anlayış da ayrıca takdir edildi.

Belediye yetkilileri, bu çalışmaların amacını özetler şekilde "Gelecek nesillerin gurur duyacağı bir Kütahya bırakmak" hedefini yineleyerek, kentin mirasına sahip çıkma kararlılığını vurgadı.

KÜTAHYA BELEDİYESİ TARAFINDAN ŞEHRİN TARİHİ DOKUSUNUN KORUNMASI, VATANDAŞLARIN DAHA RAHAT...

KÜTAHYA BELEDİYESİ TARAFINDAN ŞEHRİN TARİHİ DOKUSUNUN KORUNMASI, VATANDAŞLARIN DAHA RAHAT KULLANABİLECEĞİ VE BÖLGEDEKİ ESNAFIN DAHA DÜZENLİ HİZMET VEREBİLECEĞİ BİR ALAN OLUŞTURULMASI AMACIYLA YENİLENEN ULU CAMİ MEYDAN PARKI, DÜZENLENEN PROGRAMLA VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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