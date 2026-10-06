Bayburt’ta kış hazırlığı: kamu yatırımları ve köy talepleri masaya yatırıldı

İl Genel Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı

İl Genel Meclisinin Ekim Ayı Olağan Toplantısında ilin genel durumu, yürütülen kamu yatırımları ve devam eden çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıda hem kent merkezindeki hem de ilçe ve köylerde süren hizmetlerin durumu gündeme alındı.

Kamu yatırımları ve proje takibi:

Gündemde öncelikli olarak kamu yatırımlarının mevcut fiziki ilerleme ve planlanan takvimi konuşuldu. Meclis üyeleri, projelerin sürdürülebilirliği ve kaynak kullanımının etkinliğine ilişkin tespitlerini paylaştı; altyapı, ulaşım ve kamu binalarına yönelik çalışmaların hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

Devam eden işlerin zamanında tamamlanması için ilçe ve yüklenici koordinasyonunun güçlendirilmesi, maliyet ve iş güvenliği konularının takip edilmesi kararlaştırıldı.

İlçe ve köylerin ihtiyaçları, kış öncesi hazırlıklar:

Toplantıda ayrıca ilçeler ve köylerin öncelikli talepleri masaya yatırıldı. Yaklaşan kış mevsimi öncesinde vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi için yol temizliği, enerji altyapısı ve acil müdahale planları önceliklendirildi.

Meclis, kırsal alanlardaki altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve vatandaşların erişilebilirlik ihtiyaçlarının karşılanması için belediye ve ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde çalışma kararı aldı.

Toplantıya Vali Mustafa Eldivan da katıldı. Eldivan, alınan kararların Bayburt’un gelişimine ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamasını temenni etti ve uygulama safhasında takip vurgusu yaptı.

BAYBURT’TA KÖYLERİN İHTİYAÇLARI TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLDÜ