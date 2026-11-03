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Hayvan kaynaklı enfeksiyonlar halk sağlığının önceliği olmalı

Düzce’de düzenlenen sempozyumda uzmanlar, yeni enfeksiyonların yaklaşık dörtte üçünün hayvan kökenli olduğunu vurgulayarak 'Tek Sağlık' yaklaşımının önemini anlattı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hayvan kaynaklı enfeksiyonlar halk sağlığının önceliği olmalı

Sempozyumda öne çıkan vurgu:

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) iş birliğiyle düzenlenen zoonotik hastalıklar sempozyumu, akademisyenler, sağlık çalışanları, veteriner hekimler ve öğrencilerin katılımıyla Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarında pandemi deneyiminin etkileri ve zoonotik hastalıkların güncel riskleri öne çıkarıldı.

Tek Sağlık yaklaşımının gerekliliği:

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Halit Berk Canga, Kovid-19 salgınının enfeksiyon hastalıklarının yalnızca sağlık kuruluşlarıyla sınırlı olmadığını, küresel ve çok sektörlü etkileri bulunduğunu gösterdiğini belirtti. Canga, günümüzde ortaya çıkan enfeksiyon hastalıklarının yaklaşık dörtte üçünün hayvan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek zoonotik hastalıkların halk sağlığı gündeminde öncelikli yer tutması gerektiğini vurguladı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Onur Eşbah ise tıp eğitiminin yalnızca tedavi odaklı kalmaması gerektiğini, doğa, çevre ve biyolojik ekosistemin eğitim ve saha uygulamalarına dahil edilmesinin önemini ifade etti. Eşbah, teorik bilginin klinik uygulamalar ve saha deneyimiyle bütünleşmesi gerektiğini belirtti.

Ele alınan hastalıklar ve oturumlar:

Sempozyum iki gün boyunca, 11 oturum halinde sürdü. Farklı illerden gelen bilim insanları, zoonotik hastalıkları epidemiyoloji, klinik yönetim, laboratuvar tanısı ve korunma yöntemleri açısından değerlendirdi. Oturumlarda Kırım-Kongo kanamalı ateşi, Ebola, Marburg, Lassa ateşi, kuduz, hepatit E, kuş gribi, MERS, Batı Nil virüsü, dang humması, Lyme hastalığı ve kene kaynaklı enfeksiyonlar gibi viral hastalıklar ele alındı.

Bakteriyel zoonozların tartışıldığı oturumlarda bruselloz, şarbon, Q ateşi, tularemi, hantavirüs ve leptospiroz gibi etkenler ile gıda kaynaklı ve paraziter hastalıklar, laboratuvar tanı yöntemleri ve biyogüvenlik uygulamaları üzerinde duruldu. Ayrıca sempozyumun son bölümünde bildirim, takip ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gibi saha uygulamalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

EKMUD Başkanı Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, insan sağlığının hayvan ve çevre sağlığıyla ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu belirterek antibiyotik dirençli enfeksiyonların yalnızca hastane ortamına indirgenemeyeceğini; çevresel boyutun da göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti. Taşbakan, bu bağlamda Tek Sağlık yaklaşımının sahada hayata geçirilmesinin kritik olduğunu ifade etti.

Sempozyum bilimsel değerlendirmeler, katılım belgelerinin takdimi ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Organizasyon yetkilileri, etkinliğin bilimsel açıdan verimli geçtiğini ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımların önem taşıdığını vurguladı.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİNDE DÜZENLENEN İKİ GÜNLÜK SEMPOZYUMDA, HAYVANLARDAN İNSANLARA BULAŞAN...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİNDE DÜZENLENEN İKİ GÜNLÜK SEMPOZYUMDA, HAYVANLARDAN İNSANLARA BULAŞAN HASTALIKLARIN TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ İLE KORUNMA STRATEJİLERİ 11 OTURUMDA ELE ALINDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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