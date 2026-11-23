Bağlama kursu yaşam merkezinde ses veriyor:

Pursaklar Belediyesi tarafından yaşam merkezi bünyesinde başlatılan yetişkin bağlama kursu, müziğe ilgisi olan vatandaşları bir araya getiriyor. Kurs, katılımcılara hem temel çalma tekniklerini hem de Türk halk müziğinin zengin repertuarını tanıma fırsatı sunuyor. Amaç, bireylerin sosyal ve kültürel hayata katılımını artırmak ve halk müziği geleneğini canlı tutmaktır.

Öğrenmenin yaşı, sanatın sınırı olmaz:

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kültür ve sanat faaliyetlerinin her yaşa ulaşmasının önemine vurgu yaparak kursların yaşam merkezindeki farklı eğitimlerle paralel yürüdüğünü belirtti. Çetin, yetişkinlere yönelik başlatılan kursun hem yeni bir enstrüman öğrenme imkânı sağladığını hem de bağlama aracılığıyla kültürel değerlerin aktarımına katkıda bulunduğunu ifade etti. "Öğrenmenin yaşı, sanatın sınırı olmaz" sözleriyle kursiyerlere destek ve başarı dileğinde bulundu.

Sosyalleşme ve kültürel aktarım:

Günlük hayatın yoğun temposunda kursiyerler bağlama derslerinde kendilerine vakit ayırarak hem yeni beceriler kazanıyor hem de ortak ilgi alanlarına sahip kişilerle tanışıyor. Türkülerin sıcaklığında yapılan çalışmalar sırasında her ders yeni ezgiler öğrenmenin heyecanına sahne oluyor. Kursiyerler, bağlamanın tellerinden yükselen melodiler eşliğinde hem bireysel gelişim hem de toplumsal bağların güçlenmesi yönünde olumlu deneyimler yaşıyor.

Program, yaşam merkezinin sunduğu diğer eğitimlerle birlikte hem sosyal içerikli faaliyetlerin çeşitlenmesine katkı sağlıyor hem de yerel düzeyde kültürel mirasın yaşatılmasına destek oluyor. Kursiyerlerin motivasyonu ve belediyenin sürdürülebilir eğitim anlayışı, ilerleyen dönemde daha geniş katılımlı çalışmaların önünü açmayı hedefliyor.

KÜLTÜR VE SANAT ALANINDA DÜZENLEDİĞİ KURSLARLA VATANDAŞLARI SANATIN FARKLI RENKLERİYLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDEN PURSAKLAR BELEDİYESİ, YETİŞKİNLERE YÖNELİK BAŞLATILAN BAĞLAMA KURSU, MÜZİĞE GÖNÜL VEREN VATANDAŞLARI AYNI ÇATI ALTINDA BİR ARAYA GETİRİYOR.