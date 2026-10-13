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Bayburt'ta okullara sıfır atık iş birliği protokolü

Bayburt'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sıfır atık ve çevre eğitimi için iş birliği protokolü imzaladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt'ta okullara sıfır atık iş birliği protokolü

Protokolün konusu:

Bayburt'ta sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, geri dönüşüm bilincinin artırılması ve çevre konularında eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Cengiz Sevim ile İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman tarafından imza atıldı.

Uygulama alanları:

Protokol kapsamında atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm çalışmaları ve çevre bilincini geliştirmeye yönelik eğitim programları yürütülecek. Çalışmalarda ayrıca COP31 konusu da ele alınacak.

Hedefler:

İş birliğiyle öğrencilerde ve eğitim camiasında çevre duyarlılığının artırılması, sıfır atık uygulamalarının günlük yaşamda yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir çevre bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

SOLDAKİ CENGİZ SEVİM, SAĞDAKİ ÖMER FARUK KAHRAMAN

SOLDAKİ CENGİZ SEVİM, SAĞDAKİ ÖMER FARUK KAHRAMAN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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