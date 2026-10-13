Bayburt'ta okullara sıfır atık iş birliği protokolü

Protokolün konusu:

Bayburt'ta sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, geri dönüşüm bilincinin artırılması ve çevre konularında eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Cengiz Sevim ile İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman tarafından imza atıldı.

Uygulama alanları:

Protokol kapsamında atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm çalışmaları ve çevre bilincini geliştirmeye yönelik eğitim programları yürütülecek. Çalışmalarda ayrıca COP31 konusu da ele alınacak.

Hedefler:

İş birliğiyle öğrencilerde ve eğitim camiasında çevre duyarlılığının artırılması, sıfır atık uygulamalarının günlük yaşamda yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir çevre bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

SOLDAKİ CENGİZ SEVİM, SAĞDAKİ ÖMER FARUK KAHRAMAN