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Bayburt'ta organ bağışına tıbbi ve dinî bakış tartışılacak

Bayburt Üniversitesi'nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen sempozyumda organ bağışı, beyin ölümü ve dinî açı değerlendirmesi yapılacak.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt'ta organ bağışına tıbbi ve dinî bakış tartışılacak

Bayburt Üniversitesi'nde organ bağışı sempozyumu

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında bugün Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde bir farkındalık sempozyumu düzenlenecek. Etkinlik, kentte organ bağışı konusuna kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedefliyor.

program ve konuşmacılar:

Etkinlik Gökhan Budak konferans salonunda saat 13.30'da başlayacak. Açılış oturumunda organ bağışı ve beyin ölümü konuları odağa alınacak ve bu alandaki teknik ve tıbbi boyutlar ele alınacak. Oturumda sunum yapacak isim, Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Abdullah Can olarak duyuruldu.

dini perspektif ve kapanış:

Programın ilerleyen bölümünde İl Müftüsü Basri Bektaş, dini açıdan organ nakli ve bağışı konusunu değerlendirecek ve katılımcılara bu husustaki dini yaklaşımlar aktarılacak. Sempozyum, katılımcıların sorularının yanıtlanacağı bir soru-cevap oturumunun ardından sona erecek.

Etkinlikle, toplumda organ bağışına ilişkin farkındalığın artırılması ve hem tıbbi hem de dinî bakış açılarının bir arada ele alınması amaçlanıyor. Sempozyum katılımcılara, organ bağışı süreçleri ve beyin ölümü tanımları hakkında kapsamlı bilgi sunmayı hedefliyor.

BAYBURT&#039;TA ORGAN BAĞIŞI HAFTASINDA FARKINDALIK SEMPOZYUMU DÜZENLENECEK

BAYBURT'TA ORGAN BAĞIŞI HAFTASINDA FARKINDALIK SEMPOZYUMU DÜZENLENECEK

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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