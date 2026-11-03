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Bayburt'ta sempozyum: organ bağışı tıbbi ve manevi yönleriyle masaya yatırıldı

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü'nün sempozyumunda beyin ölümü, organ bağışı süreci ve dini değerlendirmeler ele alınarak toplumsal farkındalık vurgulandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 08:57

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt'ta sempozyum: organ bağışı tıbbi ve manevi yönleriyle masaya yatırıldı

Sempozyumda öne çıkanlar:

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Organ Bağışı Haftası kapsamında Gökhan Budak konferans salonunda düzenlenen farkındalık sempozyumunda, organ bağışının hem tıbbi hem de dini boyutları ayrıntılı biçimde ele alındı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; açılış konuşmasını Bayburt İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivilim yaptı.

Tıbbi boyut:

Konferansta Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Abdullah Can tarafından "Organ Bağışı ve Beyin Ölümü" başlıklı sunum gerçekleştirildi. Sunumda beyin ölümünün tıbbi tanımı ve teşhis süreci ayrıntılarıyla aktarıldı. Dr. Can, organ bağışının organ yetmezliği yaşayan hastalar için taşıdığı hayati önem üzerinde durdu ve bağışlanan organların nakil bekleyen hastalara yeni bir yaşam şansı sunduğunu belirtti. Ayrıca, organ bağışı sürecinin işleyişine ilişkin bilgi verilirken, toplumda yaygın olan bazı yanlış anlamaların giderilmesi gerektiği ifade edildi.

Dini boyut:

Programın devamında İl Müftüsü Basri Bektaş "Dini Açıdan Organ Nakli ve Bağışının Değerlendirilmesi" başlıklı konuşmasını yaptı. Bektaş, organ bağışının sadece tıbbi bir konu olmadığını, aynı zamanda toplumsal ve manevi boyutları bulunduğunu vurguladı. Konuşma boyunca insan hayatının korunmasının öncelikli olduğu, organ bağışının dini perspektiften de ele alınmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

Farkındalık ve sonuçlar:

Sempozyum boyunca hem tıbbi hem de dini açılardan yapılan değerlendirmelerle toplumda doğru bilgilerin yaygınlaştırılmasının önemi sıkça tekrarlanırken, bağış konusunda farkındalık oluşturmanın gerekliliği vurgulandı. Etkinlik soru-cevap bölümüyle zenginleştirildi ve programın sonunda konuşmacılara plaketleri takdim edildi. Katılımcılar; doğru bilginin paylaşılması, bağış süreçlerinin şeffaflığı ve toplumun bilinçlendirilmesi yönünde adımlar atılmasının gerektiği ortak görüşünde birleşti.

BAYBURT’TA ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİ SEMPOZYUMDA ANLATILDI

BAYBURT’TA ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİ SEMPOZYUMDA ANLATILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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