Bayburt'ta su ürünleri satış noktalarında mevzuat denetimi

Denetimler Bayburt genelinde sürüyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Bayburt'taki balık satış noktalarında su ürünlerinin mevzuata uygunluğunu ve tüketici sağlığını korumaya yönelik denetimler gerçekleştirdi. Kontrollerde hem satışa sunulan balıkların durumuna hem de işletme şartlarına odaklanıldı.

Denetimin odağında hangi kriterler vardı:

Ekipler, satışa sunulan ürünlerin yasal boy limitlerine uygunluğunu ve av yasaklarına riayet edilip edilmediğini inceledi. Aynı zamanda işletmelerin hijyen ve muhafaza şartları kontrol edilerek soğuk zincirin korunup korunmadığı değerlendirildi.

İşletmecilere verilen bilgilendirme ve uyarılar:

Denetimler sırasında işletme sahiplerine ilgili mevzuat hükümleri anlatıldı ve su ürünleri kaynaklarının korunmasıyla sürdürülebilir balıkçılığın önemi hatırlatıldı. Yetkililer, tespit edilen eksiklikler konusunda işletmecilere gerekli uyarı ve yönlendirmelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu tür kontrollerin aralıklarla devam edeceğini belirterek hem tüketici sağlığının korunacağını hem de yasal düzenlemelere uyumun güçlendirileceğini vurguladı.

BAYBURT'TA BALIK SATIŞ NOKTALARINDA DENETİM YAPILDI