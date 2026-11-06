Bayburt’ta sulama yatırımları verimi yükseltti: şeker pancarında 155 bin ton hedef

Bayburt'ta şeker pancarı üretiminde öngörülen rekolte:

Bayburt'ta yaklaşık 31 bin 700 dekar alanda ekimi yapılan şeker pancarında bu yıl 155 bin ton ürün elde edilmesi öngörülüyor. İl genelinde dekar başına ortalama 5,2 ton verim alınıyor.

Sulama yatırımları ve ekim alanlarındaki değişim:

Son yıllarda gerçekleştirilen sulama yatırımlarıyla sulanabilir tarım alanları genişledi, şeker pancarı ekim alanları da artış gösterdi. Bu süreç, üretimin planlanmasında ve iklim kaynaklı dalgalanmalara karşı alınan önlemlerde belirleyici oluyor.

Hasat süreçlerinde makineleşmenin etkisi:

Hasat çalışmalarında kullanılan modern pancar söküm makineleri, üreticilerin işlerini kolaylaştırarak hasat sürecine hız kazandırıyor. Makineleşme, işçilik yükünü hafifletirken tarladan fabrikaya ulaşan ürünün daha düzenli toplanmasına katkı sağlıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse hasat çalışmalarına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Köse, üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi ve bereketli bir hasat dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.

Öngörülen rekolte, bölge tarımı için önemli bir dönem anlamı taşıyor; üreticiler hasadın verimli ve sorunsuz tamamlanması için çalışırken, sulama ve makineleşme yatırımlarının etkileri önümüzdeki sezonlarda da izlenecek.

AYBURT’TA ŞEKER PANCARINDA 155 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR