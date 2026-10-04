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Bayburt'ta tohumluk patates üretiminde toprak gözetimi güçlendirildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Bayburt'ta tohumluk patates tarlalarından toprak numuneleri aldı, analiz için laboratuvara gönderdi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Bayburt'ta tohumluk patates üretiminde toprak gözetimi güçlendirildi

Bayburt'ta tohumluk patates üretim alanlarında toprak kontrolleri

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, tohumluk patates üretim alanlarında karantinaya tabi zararlı organizmaların tespitine yönelik arazi kontrolleri gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda üretim alanlarından toprak numuneleri alınarak gerekli incelemelerin yapılması için ilgili laboratuvara gönderildi.

Uygulamanın kapsamı:

Kontroller, 'Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması' yönetmeliği kapsamında yürütüldü. Ekipler; üretim alanlarının bitki sağlığı açısından değerlendirilmesi, olası rizoktonia, nematod veya diğer karantinaya tabi zararlı organizmaların tespiti amacıyla planlı örnekleme yaptı ve numunelerin laboratuvar analiz süreci başlatıldı.

Beklenen etkiler ve takip:

Çalışmaların temel hedefi, toprakta bulunabilecek zararlı organizmaların erken dönemde tespit edilmesi ve sağlıklı üretim koşullarının korunması olarak belirtildi. Ayrıca üretim alanlarındaki bitki sağlığı kontrollerinin ilgili mevzuat ve bakanlık talimatları doğrultusunda düzenli şekilde sürdürüleceği kaydedildi.

Yetkililer, alınan numunelerin laboratuvar sonuçları doğrultusunda gerekirse ek önlemler alınacağını, üreticilerin bilgilendirileceğini ve karantina riskinin azaltılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

TOHUMLUK PATATES ÜRETİM ALANLARINDA KARANTİNA KONTROLÜ YAPILDI

TOHUMLUK PATATES ÜRETİM ALANLARINDA KARANTİNA KONTROLÜ YAPILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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