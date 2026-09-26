Bayburt'ta üç projeyle toprak erozyonuna karşı 118 bin fidan dikilecek

Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen üç ayrı ağaçlandırma ve erozyon kontrolü projesi kapsamında toplam 415 hektar alana 118 bin fidan dikilmesi planlanıyor. Projeler, kırsal alanlarda toprak kaybını azaltmayı ve orman varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Projelerin dağılımı:

Ozansu köyü Erozyon Kontrolü Uygulama Projesi ile 300 hektar alanda 47 bin fidan dikimi gerçekleştirilecek. Serenli köyü Ağaçlandırma Uygulama Projesi kapsamında 20 hektar alana 28 bin fidan, Petekkaya köyü Ağaçlandırma Uygulama Projesiyle ise 95 hektar alanda 70 bin fidan toprakla buluşturulması planlanıyor.

Saha hazırlığı ve hedefler:

Projeler öncesinde sahalarda toprak hazırlığı ve teraslama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu uygulamalar sayesinde hem kısa vadede erozyon riskinin azaltılması hem de uzun vadede bölgedeki orman varlığının artırılması amaçlanıyor.

BAYBURT'TA 3 PROJEYLE 118 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞACAK