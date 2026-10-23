Düzce'de mahalle aralarında izinsiz atık ayrıştırma bir haftalık uyarıyla denetleniyor

Düzce'de mahalle aralarında izinsiz atık ayrıştırma sokakları ve ortak alanları kirletti

Mahalle aralarında yürütülen izinsiz hurdacılık ve atık ayrıştırma faaliyetleri, Düzce'de yol kenarları, parklar ve ortak kullanım alanlarında kirliliğe yol açtı. Yapılan denetimlerde, kamusal alanlarda biriken atıkların hem çevre hem de sokak güvenliği açısından risk oluşturduğu tespit edildi.

Denetimlere Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Düzce Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri katıldı; ayrıca zabıta ve polis ekipleri de süreçte yer aldı. Denetimlerde görevli yetkililer arasında Temizlik İşleri Müdürü Emrah Gülmez ve Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Mustafa Bilgi bulunuyordu. İzinsiz atık ayrıştıran kişilere uyarılar iletildi ve tespitlerin ardından tutanaklar düzenlendi.

denetimlerin kapsamı ve uyarılar:

Yetkililer, bu faaliyetin amacıyla geçimini hurdacılık ve geri dönüşümden sağlayan kişilerin kazancını engellemek olmadığını vurguladı; ancak çalışmaların izin verilen alanlarda yapılması gerektiğini belirttiler. Denetimlerde hatırlatılan noktalardan biri, Hurdacılar Sitesi gibi bu işler için ayrılmış alanların bulunduğu oldu. Belediye yetkilileri, mahalle aralarında, yol kenarlarında, parklarda ve yeşil alanlarda atık ayrıştırılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Emrah Gülmez incelemeler sonrası, kimsenin geçim kaynağına yönelik bir hedeflerinin bulunmadığını; ancak atık dökme ve ayrıştırma faaliyetlerinin mahalle içinde sürdürülemeyeceğini söyledi. Gülmez, tespit edilen kişilere faaliyetlerini sonlandırmaları için bir hafta süre verildiğini, sürecin takip edileceğini bildirdi.

vatandaşlara başvuru yolları ve yaptırımlar:

Denetimlerin çoğunlukla vatandaş ihbarları doğrultusunda yapıldığı belirtildi; özellikle 153 Beyaz Masa hattına iletilen şikayetler değerlendirildi. Atıkların yakılması veya gelişi güzel dökülmesi gibi durumlarla karşılaşan vatandaşların Düzce Belediyesi 153 Beyaz Masa veya bakanlığın Alo 181 Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunabilecekleri aktarıldı.

Belediye, bahçe atıkları, hacimli ev eşyaları ve tadilat atıklarının bertarafı için başvuruların Temizlik İşleri Müdürlüğü ile koordineli yürütülebileceğini; evsel atıkların ise çöp konteynerlerine bırakılması gerektiğini hatırlattı. Denetimlerde tespit edilen ihlallerin tekrarı halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında idari ve cezai yaptırımların uygulanacağı bildirildi.

Belediye ekipleri, gelen bildirimlere mümkün olan en kısa sürede müdahale edeceklerini belirterek vatandaşlardan çevreye duyarlılık ve iş birliği talep etti.

DÜZCE BELEDİYESİ, ‘TEMİZ ŞEHİR DÜZCE’ PROJESİ KAPSAMINDA ŞEHİR MERKEZİNDE DENETİM FAALİYETLERİNİ SIKI ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYOR. BELEDİYE EKİPLERİ, MAHALLE ARALARINDA HURDACILIK VE ATIK AYRIŞTIRMA FAALİYETLERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİREREK, İZİNSİZ ALANLARDA FAALİYET YÜRÜTENLERE BİR HAFTA SÜRE VERDİ.