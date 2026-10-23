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Sonbaharın paleti: Gümüşhane doğasının ve tarihinin buluşması

Gümüşhane'de Örümcek Ormanları'ndan İmera Manastırı çevresine uzanan sonbahar görüntüleri, drone ile ağaçların, derelerin ve taşların sıcak tonlarını gösteriyor.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Sonbaharın paleti: Gümüşhane doğasının ve tarihinin buluşması

Sonbaharın renkleri havadan görünürken:

Gümüşhane'de sonbahar, Örümcek Ormanları'nın dev ağaçlarından merkeze bağlı Olucak köyündeki İmera Manastırı'na uzanan geniş bir alanda kendini gösterdi. Sarı, kızıl ve yeşilin tonları drone ile kaydedilen görüntülerde bir araya gelerek hem doğal hem de tarihi dokunun sıcak bir kompozisyonunu oluşturdu.

Örümcek Ormanları'nda katmanlı renkler:

Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy çevresindeki Örümcek Ormanları, ladin ve köknar gibi yeşilini koruyan türlerle sararan ve kızaran yaprakların oluşturduğu katmanlara ev sahipliği yaptı. Vadinin kıvrımlarını takip eden yollar, ağaçlar arasına karışan patikalar ve dik yamaçlardan süzülen dereler, manzaraya derinlik kattı. Dökülen yaprakların orman tabanını kaplaması ve anıt ağaçların gövdeleri arasındaki kontrast, hem geniş açı hem de yakın plan çekimlerinde öne çıktı.

Su kaynakları ve şelalelerin etkisi:

Orman çevresindeki su kaynakları, bölgenin sonbahar görünümünü tamamladı. Ağaçların arasından ilerleyen dereler ve yakınındaki Çağlayandibi Şelalesi, suyun ve yaprakların buluştuğu karelerle farklı ışık ve yansıma efektleri sundu.

İmera Manastırı'nda tarih ve doğa iç içe:

Merkeze bağlı Olucak köyünde yer alan ve 676 yıl önce yapılan İmera Manastırı'nın taş duvarları, çevresindeki ağaçların sarı ve turuncuya dönüşen yapraklarıyla aynı kadraja girdi. Özellikle yaban kavaklarının renk değişimi, tarihi yapının çevresinde sonbahar görüntüsünü belirginleştirdi; taşın doğal rengi ile yaprakların sıcak tonları arasında dikkat çekici bir uyum oluştu.

Havadan kayıtlar ve fotoğrafçının gözlemleri:

Fransa'da yaşayan Gümüşhaneli fotoğrafçı Hüseyin Mutlu tarafından drone ile kaydedilen görüntüler, kentin doğal ve tarihi güzelliklerini havadan öne çıkardı. Mutlu, sonbaharda havaların berrak olmasının renk tonlarını ortaya çıkardığını vurgulayarak Gümüşhane'yi ziyaret tavsiyesinde bulundu ve doğa ile fotoğraf tutkunlarını bölgeyi keşfetmeye davet etti.

Gümüşhane&#039;nin doğal ve tarihi mirası sonbahar renkleriyle görüntülendi

Gümüşhane'nin doğal ve tarihi mirası sonbahar renkleriyle görüntülendi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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