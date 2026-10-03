Bayburt'ta yaşlı sağlığında önleme ve farkındalık öne çıktı

BDH'de Dünya Yaşlılar Günü etkinliği:

Bayburt Devlet Hastanesi (BDH) poliklinik girişinde kurulan stantla, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında hastalar, hasta yakınları ve hastane personeline yönelik bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte amaç, yaşlanma sürecinde ortaya çıkabilecek sağlık risklerini azaltmak ve yaşam kalitesini korumanın yollarını paylaşmaktı.

Stand bilgi ve materyalleri:

Stantta, yaşlılık dönemine özgü risk faktörleri, korunma önerileri ve ihtiyaç duyulduğunda başvurulacak birimler hakkında bilgiler sunuldu. Katılımcılara afiş ve broşürler eşliğinde açıklamalar yapılarak erişilebilir ve uygulanabilir öneriler verildi.

Personel ve farkındalık çalışması:

Etkinlik kapsamında hastane personeli de bilgilendirildi; sağlık ekiplerine yaşlı bireylerin izlenmesi, erken belirti ve risklerin tespiti ile bakım yaklaşımı hakkında uyarılar aktarıldı. Çalışmanın hedefi, kurum içi farkındalığı güçlendirerek hasta bakımında sürekliliği sağlamaktı.

BDH'nin düzenlediği bu bilgilendirme, yaşlıların sağlık durumunun korunması ve toplumda farkındalığın artırılması yönünde atılan somut adımlardan biri olarak kayda geçti.

BDH’DE YAŞLILARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME YAPILDI