Bayburt'un köy okullarında teknoloji yolculuğu derinleşiyor

bayburt'ta köy okullarına taşınan bilim ve teknoloji atölyeleri

Bayburt Üniversitesi tarafından yürütülen ve 4009 Programı kapsamında desteklenen "Köy Okullarında Milli Teknoloji Yolculuğu: Yapay Zekâ, Bilim ve Veriyle Öğreniyorum" projesi, köy okullarında uygulamalı öğrenme fırsatlarını genişletiyor. Proje çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin son uygulaması, Konursu Ortaokulu öğrencileriyle iki gün boyunca devam etti.

atölyeler ve içerikleri:

Çalışmada toplam 13 atölye yapıldı. Katılımcılar; yapay zekâ, sanal gerçeklik, veri bilimi, havacılık, akıllı sulama sistemleri, spor, tekstil, gıda israfı, finansal okuryazarlık ve karar verme başta olmak üzere farklı teknoloji ve bilim disiplinlerini uygulamalı olarak deneyimledi. Atölyeler, öğrencilerin akademik bilgiyi günlük yaşamla ilişkilendirmelerine ve teknolojik kavramları el yordamıyla öğrenmelerine olanak tanıdı.

öğrencilerin deneyimleri ve katılımı:

Atölye çalışmalarının yanı sıra deneyler ve sportif faaliyetler de programın önemli bir parçasıydı. Öğrenciler hem eğlenceli aktivitelerle zaman geçirirken hem de yeni bilgiler edindi. Öğrencilerden Elanur Duman, gün boyunca çeşitli oyunlar oynadıklarını ve spor faaliyetlerine katıldıklarını anlatarak, "Diş macununun tavana kadar uçacağını hiç tahmin etmedim. Futbol oynadık, kum torbalarıyla atış yaptık. Çok eğlenceliydi. Bir daha olsun isterim" dedi. Aslıhan Kutluoğlu ise daha önce bilmediği oyunları oynadıklarını, birçok deney yaptıklarını belirterek, "Günümüz çok güzel geçti. En güzel günüm bu olabilir diyebilirim. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

eğitimsel etkiler ve hedefler:

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Didem Güleryüz Özden, iki gün boyunca sürdürülen atölyelerle öğrencilerin farklı teknoloji alanlarıyla buluştuğunu vurguladı. Özden, gıda israfından sanal gerçekliğe, veri biliminden yapay zekâya kadar uzanan atölyelerin amacının çocukların merakını ateşlemek ve onları geleceğin teknoloji ekosistemine hazırlamak olduğunu belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da projenin ilk uygulamasının Örence köyünde yapıldığını, ikinci uygulamanın ise Konursu köyünde gerçekleştirildiğini aktardı ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje, üniversite kaynaklı bilimsel birikimin kampüs dışına çıkarılarak köy okullarına ulaştırılmasını, öğrencilerin bilimsel merak ve teknoloji farkındalığının artmasını hedefliyor. Atölyeler aracılığıyla analitik düşünme ve problem çözme becerileri desteklenirken, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun yaygınlaşmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

BAYBURT’UN KÖY OKULLARINDA TEKNOLOJİ YOLCULUĞU SÜRÜYOR