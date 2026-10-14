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Bayburt'un sesi: Mustafa Ahıskalıoğlu türküleriyle 17 yıldır anılıyor

Bayburtlu halk müziği ustası Mustafa Ahıskalıoğlu, vefatının 17’nci yılında türküleri, besteleri ve kent kültürüne yaptığı katkılarla anılıyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bayburt'un sesi: Mustafa Ahıskalıoğlu türküleriyle 17 yıldır anılıyor

Bayburtlu sanatçının yaşamı:

Mustafa Ahıskalıoğlu, 1940 yılında Bayburt'ta doğdu ve 13 Ekim 2009'da hayatını kaybetti. Geçimini marangozluk yaparak sağlayan Ahıskalıoğlu, bir yandan da bölge türkülerini kaydetmek, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalıştı. Kara basma iz olur türküsüyle geniş kitlelerce tanınan sanatçının, MESAM kayıtlarında 25 eseri bulunuyor.

Ahıskalıoğlu'nun bilinen eserleri arasında Tiliko, al yeşil giyinmiş sunalar, küp dibinde pastırma, Ulu Camii direk ister ve hükümetin kapıları burmalı gibi türküler yer alıyor. Bu eserler, Bayburt yöresinin melodik ve sözsel geleneğini yansıtarak yerel repertuarın korunmasında rol oynadı.

Mirası ve kurumlarla ilişki:

Sanatçının bıraktığı enstrümanlardan iki saz, Baksı Müzesi'nde sergileniyor; bu, Ahıskalıoğlu'nun somut kültürel mirasının korunmasına dair önemli bir gösterge. Ayrıca, Bayburt Üniversitesi Müzik Bölümünde 2024 yılında bir sınıfa sanatçının adı verildi ve üniversite akademisyenleri tarafından hazırlanan Ahıskalıoğlu'nun hayatı ve eserleri üzerine çalışma uluslararası bir akademik dergide yayımlandı.

Toplumsal etki ve çağrı:

Bayburt folklorunun önemli isimlerinden biri olarak anılan Ahıskalıoğlu, türkü ve bestelerinin ötesinde yöresel müziğin korunması için verdiği emekle de hatırlanıyor. Hayatının son döneminde dile getirdiği "Türkülerinize sahip çıkın" sözü, bölge halkı ve müzik çevreleri tarafından bir çağrı niteliği taşıyor. Vefatının üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen eserleri ve mirası Bayburt'un kültürel hafızasında canlı kalmaya devam ediyor.

MUSTAFA AHISKALIOĞLU

MUSTAFA AHISKALIOĞLU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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