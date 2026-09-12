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Bayramiç'te 7 yerli susam çeşidi makineli olarak hasat edildi

Çanakkale'de yürütülen demonstrasyonda Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden temin edilen 7 yerli susam çeşidi Bayramiç'te makineli hasat edildi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Bayramiç'te 7 yerli susam çeşidi makineli olarak hasat edildi

Tarla gününde makineli hasat yapıldı:

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Yerli ve Milli Susam Çeşitleri Demonstrasyonu' çalışmalarının üçüncü yılında, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden temin edilen yedi yerli susam çeşidi Bayramiç Ağaçköy'de üretici Mutlu Çalık'ın tarlasında düzenlenen tarla gününde makineli olarak hasat edildi.

Etkinlikte hasat süreçleri, makineli toplama teknikleri ve çeşitlerin tarladaki olgunlaşma performansı yerinde görüldü. Makineli hasat uygulamaları, tarladan laboratuvara kadar zincirde değerlendirilmek üzere teknisyenler tarafından gözlemlendi.

Demonstrasyonda yer alan çeşitler ve değerlendirme:

Proje kapsamında test edilen çeşitler: Tan 99, Tanas, Osmanlı 99, Sarısu, Cumhuriyet 99, Orhangazi 99 ve Kepsut 99. Bu çeşitlerin bölge şartlarındaki verim potansiyeli ile makineli hasada uygunluğu bir arada değerlendirildi.

Üretim alanındaki uygulamalar, hem tarlada işçilik ihtiyacını azaltmayı hem de mechanizasyonun sahadaki uygulanabilirliğini tespit etmeye odaklandı. Teknik personel gözlemleri, makineli hasatın işçilik yükünü hafifletme potansiyeline işaret etti.

Katılımcılar ve amaçlanan sonuçlar:

Tarla gününe Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren, Bayramiç İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Çobanoğlu, üreticiler ve teknik personel katıldı.

Üç yıldır organik tarıma geçiş sürecine uygun yürütülen çalışma ile bölgeye uygun yerli ve milli çeşitlerin yaygınlaştırılması, susam üretiminin geliştirilmesi ve hasatta işçilik yükünün azaltılması hedefleniyor. Bu yaklaşım, hem üretici gelirlerini desteklemeyi hem de sürdürülebilir üretim modellerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bayramiç için ekonomik ve kültürel önem:

Susam, Bayramiç'in geleneksel üretim kültürünün önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Bölgedeki susam üretimi, coğrafi işaretli Bayramiç Helvası başta olmak üzere tarıma dayalı sanayinin hammadde ihtiyacında kritik bir rol oynuyor. Demonstrasyon projeleri, bu yerel üretimin modern tekniklerle buluşturularak sürdürülebilirliğinin artırılmasına katkı sağlıyor.

ÇANAKKALE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ‘YERLİ VE MİLLİ SUSAM ÇEŞİTLERİ...

ÇANAKKALE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ‘YERLİ VE MİLLİ SUSAM ÇEŞİTLERİ DEMONSTRASYONU’ ÇALIŞMALARININ ÜÇÜNCÜ YILINDA EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN TEMİN EDİLEN 7 YERLİ VE MİLLİ SUSAM ÇEŞİDİ, DÜZENLENEN TARLA GÜNÜNDE MAKİNELİ OLARAK HASAT EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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