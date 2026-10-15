Bebeğinin ilk saç telinden gelir kapısı açtı: Eskişehirli annenin ilham veren atölyesi

Eskişehir'den başlayan atölye:

Eskişehir'de yaşayan 26 yaşındaki ev hanımı Esma Nur Uyan, 6 aylık bebeğinin doğumu sonrası evde geçen zamanı değerlendirmek amacıyla başladığı takı yapımını kısa sürede gelir kaynağına dönüştürdü. Hobi olarak başlayan çalışma, çocukların ilk saç telleri ya da sevdiklerinden kalan küçük hatıraların epoksi boncuk içine yerleştirilmesiyle kişiye özel bilekliklere dönüşüyor. Hazırladığı ürünleri sosyal medya üzerinden satışa sunan Uyan, Türkiye'nin birçok şehrinden sipariş alıyor ve hem bebeğinin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

işin manevi boyutu ve müşteri güveni:

Uyan, işe ilk olarak kendi çocuğunun ilk saç telini kullanarak başladığını ve bunun ardından işin bir vizyonu olduğunu fark ettiğini anlatıyor. Müşterilerin sevdiklerinden kalan saç teli, sakal veya özel hatıralarını emanet ettiğini belirten Uyan, bu malzemeleri ölümsüzleştirmenin önemine vurgu yapıyor. İnsanların duygusal yüklerini kendisine teslim ettiklerini; çocukların ilk saçlarını ya da bir yakınından kalan son hatırayı bir bileklik içinde taşıyabilecek hâle getirmekten memnuniyet duyduğunu söylüyor.

üretim süreci ve zorluklar:

Üretimin zahmetli ve zaman alıcı olduğuna dikkat çeken Uyan, sürecin adımlarını şu şekilde özetliyor: müşteriler, kendi saç tellerini veya çocuklarına ait saçları kargoyla gönderiyor; Uyan bu gönderileri teslim alıp her bir saç telini tek tek boncukların içine yerleştiriyor, ardından içini epoksi ile doldurup 24 saat kürleşmesini bekliyor. Bu aşamanın ardından parlatma ve zımparalama işlemleriyle son rötuşlar yapılıyor. Uyan, tüm bu işlemlerin sabır ve titizlik gerektirdiğini, emeğin çok olduğunu ancak alınan geri dönüşlerin ve desteğin motive edici olduğunu belirtiyor.

Genç anne hazırladığı ürünlere gösterilen ilginin yüksek olduğunu, sipariş sayısını tam olarak saymadığını ancak talebin oldukça fazla olduğunu aktarıyor. İş sayesinde ev ekonomisine katkıda bulunabildiğini ve hem çocuğuna bakıp hem üretim yapmanın kendisi için değerli olduğunu ifade ediyor. Uyan, diğer ev kadınlarına da engel tanımadan, isteyerek ve azimle benzer çıkış kapıları bulabilecekleri mesajını iletiyor.

Eskişehir'den Türkiye'ye uzanan ilham hikayesi: Bebeğinin saç telinden başladığı işi gelir kapısına dönüştürdü