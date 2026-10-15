Dolar 49,4166 +0,08%
Euro 55,5691 +0,59%
Bist 12.153,90 +0,29%
Altın Gram 6.633,63 +1,64%
EUR/USD 1,1223 +0,59%
Brent Petrol 103,87 -2,07%
--°

Bebeğinin ilk saç telinden gelir kapısı açtı: Eskişehirli annenin ilham veren atölyesi

Eskişehirli 26 yaşındaki Esma Nur Uyan, bebeğinin ilk saç telinden yaptığı epoksi bilekliklerle Türkiye'den sipariş alıp aile bütçesine katkı sağlıyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Bebeğinin ilk saç telinden gelir kapısı açtı: Eskişehirli annenin ilham veren atölyesi

Eskişehir'den başlayan atölye:

Eskişehir'de yaşayan 26 yaşındaki ev hanımı Esma Nur Uyan, 6 aylık bebeğinin doğumu sonrası evde geçen zamanı değerlendirmek amacıyla başladığı takı yapımını kısa sürede gelir kaynağına dönüştürdü. Hobi olarak başlayan çalışma, çocukların ilk saç telleri ya da sevdiklerinden kalan küçük hatıraların epoksi boncuk içine yerleştirilmesiyle kişiye özel bilekliklere dönüşüyor. Hazırladığı ürünleri sosyal medya üzerinden satışa sunan Uyan, Türkiye'nin birçok şehrinden sipariş alıyor ve hem bebeğinin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

işin manevi boyutu ve müşteri güveni:

Uyan, işe ilk olarak kendi çocuğunun ilk saç telini kullanarak başladığını ve bunun ardından işin bir vizyonu olduğunu fark ettiğini anlatıyor. Müşterilerin sevdiklerinden kalan saç teli, sakal veya özel hatıralarını emanet ettiğini belirten Uyan, bu malzemeleri ölümsüzleştirmenin önemine vurgu yapıyor. İnsanların duygusal yüklerini kendisine teslim ettiklerini; çocukların ilk saçlarını ya da bir yakınından kalan son hatırayı bir bileklik içinde taşıyabilecek hâle getirmekten memnuniyet duyduğunu söylüyor.

üretim süreci ve zorluklar:

Üretimin zahmetli ve zaman alıcı olduğuna dikkat çeken Uyan, sürecin adımlarını şu şekilde özetliyor: müşteriler, kendi saç tellerini veya çocuklarına ait saçları kargoyla gönderiyor; Uyan bu gönderileri teslim alıp her bir saç telini tek tek boncukların içine yerleştiriyor, ardından içini epoksi ile doldurup 24 saat kürleşmesini bekliyor. Bu aşamanın ardından parlatma ve zımparalama işlemleriyle son rötuşlar yapılıyor. Uyan, tüm bu işlemlerin sabır ve titizlik gerektirdiğini, emeğin çok olduğunu ancak alınan geri dönüşlerin ve desteğin motive edici olduğunu belirtiyor.

Genç anne hazırladığı ürünlere gösterilen ilginin yüksek olduğunu, sipariş sayısını tam olarak saymadığını ancak talebin oldukça fazla olduğunu aktarıyor. İş sayesinde ev ekonomisine katkıda bulunabildiğini ve hem çocuğuna bakıp hem üretim yapmanın kendisi için değerli olduğunu ifade ediyor. Uyan, diğer ev kadınlarına da engel tanımadan, isteyerek ve azimle benzer çıkış kapıları bulabilecekleri mesajını iletiyor.

Eskişehir&#039;den Türkiye&#039;ye uzanan ilham hikayesi: Bebeğinin saç telinden başladığı işi gelir...

Eskişehir'den Türkiye'ye uzanan ilham hikayesi: Bebeğinin saç telinden başladığı işi gelir kapısına dönüştürdü

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bebeğinin saç telinden atölyeye: Eskişehirli annenin Türkiye'ye uzanan hikayesi
images

Vali Varol görme engellilerle kitapta buluştu
images

Türk senaristlerin mini dizileri Fransa'da uluslararası yatırımcılarla buluşacak
images

Silifke Atatürk Gazi Çiftliği restorasyonla cumhuriyet mirasını yaşatıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Altıeylül’e hizmet hızını artıracak yeni araç bakım merkezi açıldı

Jandarma sualtı ekibi Kemerburgaz'da çatıda mahsur kalan vatandaşı kurtardı

Atık lastiklere yeni hayat: Seyhan'da esnek zemin dönüşümü

Silah ruhsatı sahiplerine uyarı: güvenlik önlemleri ihmale gelmez

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı