Bebeğinin saç telinden atölyeye: Eskişehirli annenin Türkiye'ye uzanan hikayesi

Eskişehir'den hatıra atölyesine

Eskişehir'de yaşayan 26 yaşındaki ev hanımı Esma Nur Uyan, 6 aylık bebeğinin doğumunun ardından hobi olarak başladığı takı üretimini gelir kaynağına dönüştürdü. Bebeğin ilk saç telinden, sevdiklerinden kalan anılara kadar pek çok manevi öğeyi epoksi boncuk içine işleyerek bilekliğe dönüştüren Uyan, ürünlerini sosyal medya üzerinden satışa sunuyor ve Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alıyor.

İşin doğuşu:

Uyan, işe başlangıcını şöyle anlattı: "Öncelikle bir hobi olarak başladım. Evde vakit geçirmek, sevdiklerime anlamlı bir hediye vermek... Öncelikle de kendi çocuğumun ilk saç telinden kendime bir bileklik yapmayla başladı bu iş. Daha sonra bir vizyonu olduğunu düşündüm bu işin. İnsanların birbirlerine, sevdiklerinden kalan bir saç teli, bir sakal, bir kabir toprağı... Bunu ölümsüz bir hatıraya çevirmek gerçekten çok kıymetli. Buna vesile olmak da çok güzel bir duygu."

Üretim süreci:

Hazırlık ve üretim aşaması zaman ve emek isteyen bir süreç. Uyan, müşterilerin gönderdiği saç tellerini teslim aldıktan sonra her bir boncuğa tek tek saç yerleştiriyor, içini epoksi ile doldurup kürlenmesi için 24 saat bekliyor. Kürleşme sonrasında parlatma ve çiziklerin giderilmesi için zımparalama gibi işlemler yapıyor; tüm süreçler nedeniyle üretim bazen uzun sürüyor.

Talep ve mesaj:

Ürünlerine ilginin yoğun olduğunu söyleyen Uyan, ev kadınlarına seslendi: "Hiçbir annenin, hiçbir ev kadınının evde oturup sadece çocuğa bakmasında geçirilen bir vaktin tamamen ölü vakit olduğunu düşünmüyorum. Engel, hiçbir zaman engel yok önümüzde. Her zaman bir çıkış kapısı olduğunu düşünüyorum. Yeter ki isteyelim, yeter ki canıgönülden isteyelim. Bunu başarabiliriz. Biz de ev ekonomisine katkı sağlayabiliriz."

Uyan, satışlardan elde ettiği gelirin hem kendi evine hem de çocuğunun ihtiyaçlarına destek olduğunu vurguluyor ve işin manevi yönünün kendisini motive ettiğini belirtiyor.

ESKİŞEHİR’DE YAŞAYAN 26 YAŞINDAKİ EV HANIMI ESMA NUR UYAN VE 6 AYLIK BEBEĞİ