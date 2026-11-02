Mesane kanseri riskinde dönüm noktası: 50 yaş ve sonrası

uzman açıklaması ve hastalığın tanımı:

Liv Hospital Samsun Üroloji Kliniğinden Opr. Dr. Kıvanç Cavıldak, mesane kanserine dikkat çekti. Dr. Cavıldak, mesane kanserinin mesanenin iç yüzeyini kaplayan hücrelerin kontrolsüz büyümesiyle ortaya çıkan bir hastalık olduğunu ve en sık görülen tipinin ürotelyal karsinom olduğunu belirtti.

Uzman, hastalığın tanımını aktarırken erken tanının önemine vurgu yaptı ve risk grubundaki kişilerin yakın takipte olması gerektiğini söyledi.

risk faktörleri ve kimlerde daha sık görülür:

Dr. Cavıldak, mesane kanserinin genel olarak 50 yaş üstü bireylerde daha sık görüldüğünü ve erkeklerde kadınlara oranla yaklaşık 3-4 kat daha fazla rastlandığını aktardı. Ayrıca sigara kullanımı, boya, kauçuk, tekstil ve petrol sanayinde kullanılan bazı kimyasal maddelere uzun süreli maruziyet, kronik mesane enfeksiyonları, ailede mesane kanseri öyküsü ve radyoterapi gibi tedavilere maruz kalmanın risk artırıcı etkenler arasında yer aldığı ifade edildi.

belirtiler:

Mesane kanserinin en yaygın belirtisinin genellikle ağrısız olarak ortaya çıkan idrarda kan görünümleri olduğu bildirildi. Bunun yanı sıra sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma veya ağrı, idrar yapmada zorlanma veya zayıf idrar akışı gibi yakınmalar görülebilir. Hastalık ilerledikçe alt karın veya bel bölgesinde ağrı ile birlikte kilo kaybı ve iştahsızlık gibi şikayetler de ortaya çıkabilir. Dr. Cavıldak, erken teşhisin tedavi başarısı için kritik olduğunu vurguladı.

tedavi yaklaşımları:

Tedavi seçeneklerinin hastalığın evresine, tümörün türüne ve yayılma durumuna göre belirlendiği kaydedildi. Erken evrelerde tümörün cerrahi yöntemlerle çıkarılabileceği, bazı durumlarda cerrahiye kemoterapi veya immünoterapi desteği verilebileceği belirtildi. İleri evre vakalarda mesanenin tamamen çıkarılması olan radikal sistektomi, kemoterapi ve radyoterapi gibi yöntemlerin gündeme gelebileceği ifade edildi. Ayrıca uzman, TUR-mesane ve BCG immünoterapisinin erken dönem tedavi seçenekleri arasında yer aldığını söyledi.

Son olarak Dr. Cavıldak, risk altında olanların düzenli hekim kontrolü ve şüpheli belirtilerde gecikmeden üroloji uzmanına başvurmalarının önemini bir kez daha hatırlattı.

ÜROLOJİ UZMANI OPR. DR. KIVANÇ CAVILDAK, MESANE KANSERİ RİSKİNİN 50 YAŞINDAN BÜYÜKLERDE DAHA FAZLA OLDUĞUNU SÖYLEDİ.