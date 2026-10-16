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Bed-i besmele geleneğiyle Kur'an yolculuğuna ilk adımı atan minikler

Mersin Anamur'da Bed-i Besmele merasimleriyle 4-6 yaşındaki çocuklar amin alayları, ilahiler ve dualarla Kur'an eğitiminin ilk adımlarını attı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bed-i besmele geleneğiyle Kur'an yolculuğuna ilk adımı atan minikler

Anamur'da bed-i besmele ile başlayan Kur'an eğitimi programı

Mersin'in Anamur ilçesinde 4-6 yaş arası Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar için düzenlenen Bed-i Besmele merasimleri, amin alayları, ilahiler ve dualarla gerçekleştirildi. Program, minik öğrencilerin Kur'an-ı Kerim öğrenme yolculuğuna sembolik ve manevi bir başlangıç yapmasını amaçladı.

Kortej, mahalle desteği ve görüntüler:

Anamur Akdeniz Camii Müberra Mert Kur'an Kursu öğrencilerinin katıldığı merasimde çocuklar kortej halinde yürüyerek programa dahil oldu. Yürüyüş dronla görüntülendi; mahalle sakinleri ve esnaflar, miniklere harçlık ve balon dağıtarak sevinçlerine ortak oldu. Akdeniz Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yılmaz ile Rasim Öğür de öğrencilere harçlık verdi.

Program içeriği ve katılımcılar:

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı; tekbirler ve salavatlar eşliğinde dualar edildi. Minik öğrenciler ilahiler seslendirip kısa sureler okudu, aileler çocuklarının heyecanına ortak oldu. Kur'an kursu öğreticileri Meryem Sağır, Nurgül Kamlı ve Besra Çağan rehberliğinde gerçekleştirilen programda katılımcılar arasında Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Şube Müdürü İshak Kacır, Gençlik Koordinatörü İbrahim Sağır ve Din Hizmetleri Uzmanı Fatma Fidan yer aldı.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, 4-6 yaş Kur'an kurslarında sadece Kur'an eğitimi değil aynı zamanda değerler eğitiminin de önem taşıdığını vurguladı. Fidan, çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinin gelecekteki yaşamlarına katkı sağlayacağını belirterek küçük yaşlarda verilen eğitimin önemine dikkat çekti.

Osmanlı'dan günümüze aktarılan Bed-i Besmele geleneğiyle miniklere Kur'an-ı Kerim öğrenme yolculuğuna anlamlı bir başlangıç yapılması amaçlandı.

Merasim sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler ve belgeler verildi; pasta kesildi ve katılımcılara yoğurtlu darı keşkeği ile meyve suyu ikram edildi. Toplu hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından program, tekbirler ve salavatlar eşliğinde sona erdi.

MERSİN’İN ANAMUR İLÇESİNDE 4-6 YAŞ KUR’AN KURSLARINDA EĞİTİM GÖREN ÇOCUKLAR İÇİN BED-İ BESMELE...

MERSİN’İN ANAMUR İLÇESİNDE 4-6 YAŞ KUR’AN KURSLARINDA EĞİTİM GÖREN ÇOCUKLAR İÇİN BED-İ BESMELE MERASİMLERİ DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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