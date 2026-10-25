Son dakikada yetişenler: Ordu'da 2026-KPSS sabah koşturmacası

Ordu'da sabahın erken saatlerinde sınav hareketliliği

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı Ordu'da başladı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren adaylar sınav merkezlerine gelmeye başladı; bazıları sessiz ve düzenli bir giriş yaparken, bazı adaylar ise son dakikaya kadar zamanla yarıştı.

sınav binalarında son an telaşı:

Sınav saatine sadece bir dakika kala okula ulaşan adaylar, binaya giriş için görevlilere doğru koştu. Bu anlar, hem adayların hem de sınav merkezindeki personelin dikkatini artırdı; sonuca odaklanan sınav atmosferi kısa süreli bir hareketlilik yaşadı.

adayların deneyimleri ve gözlemler:

Bazı adaylar erkenden salonlara yerleşip sınava hazırlanırken, son anda yetişenler güvenlik ve kontrol noktalarından hızlı geçişler yapmaya çalıştı. Bu görüntü, sınav günlerinin ulaşım ve zaman yönetimi açısından adaylar için ne kadar belirleyici olabileceğini gösterdi.

Ordu'daki bu tablo, sınav merkezlerinin sabah yoğunluğunu ve adayların son dakika stratejilerini öne çıkardı. Görevliler ile adaylar arasındaki koordinasyon, sınavın akışının korunmasında belirleyici oldu.

2026-KPSS Ortaöğretim sınavının devam ettiği saatlerde, merkezlerdeki düzenin korunması ve adayların sınav alanlarına zamanında ulaşıp ulaşamadığı gözlemlenmeye devam etti.

ORDU’DA 2026-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA GİRECEK BAZI ADAYLAR SINAV BİNALARINA SON SANİYELERDE YETİŞTİ.