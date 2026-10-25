Canik'ten sınav gününde kapsamlı destek: adaylar ve ailelere bekleme alanı ve ikram

Canik Belediyesi sınav merkezlerinde adayların ve ailelerin yanındaydı

Canik Belediyesi, 2026-KPSS Ortaöğretim sınavına giren adaylara ve ailelerine yönelik geniş kapsamlı destek sağladı. Ekipler sınav merkezlerinde adayları karşıladı, aileler için bekleme alanları oluşturuldu ve ikram hizmetiyle sınav süreci kolaylaştırıldı.

saha organizasyonu:

Erken saatlerden itibaren sahada yer alan ekipler, sınav merkezleri güzergâhlarında alarm durumuna geçti ve ulaşım desteği sağladı. Geç kalan adaylar, ekiplerin koordinasyonuyla belirlenen okullara yetiştirildi. Ayrıca sınav görevlileri, adaylar ve aileler için hazırlanan bekleme alanlarında rahatlama ve bilgilendirme imkânı sunuldu.

Hizmet kapsamında dağıtılan ikramlar ve destek araçlarıyla, sınav günü lojistik yükü hafifletildi. Belediye ekipleri çalışmaları sırasında vatandaşların yönlendirilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasına odaklandı.