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Beklenmedik son: bir aylık evlilik silahla noktalandı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 20 günlük evli çift, sabaha karşı çıkan tartışma sonrası silahla vuruldu; saldırgan iddiaya göre aynı silahla intihar etti.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Beklenmedik son: bir aylık evlilik silahla noktalandı

Beklenmedik son: bir aylık evlilik silahla noktalandı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sabaha karşı çıkan tartışma, 20 günlük evli çift için ölümle sonuçlandı. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın dairesinde meydana gelen olayda Salih Aker (29) ile eşi Aliye Aker (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın ayrıntıları:

İddialara göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Salih Aker, eşine tabancayla ateş etti. Olayın ardından Aker'in ambulansı arayarak yardım istediği, daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdiği bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çift, Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı; yapılan müdahalelere rağmen her iki kişi de hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi işlemleri için Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Komşuların ifadeleri:

Aynı apartmanda yaşayan komşulardan Elif Gök, çiftin sık sık tartıştığını ve neredeyse her gece kavga ettikleri yönünde söylentiler olduğunu belirtti. Gök, sabah saat 05.30 sıralarında olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerini gördüğünü, araştırınca 6. katta oturan kişinin önce eşini vurduğunu ardından kendisini vurduğunu öğrendiklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililer, olayın nedeni ve ayrıntılarına ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

1 aylık evlilikte acı son: Eşini vurduktan sonra ambulansı arayıp yaşamına son verdi

1 aylık evlilikte acı son: Eşini vurduktan sonra ambulansı arayıp yaşamına son verdi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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