Belediyeden üniversite yolculuğuna ilk adım: valiz ve havlu desteği

düziçi belediyesi'nden öğrenciler için uygulamalı destek:

Düziçi ilçesinde belediye tarafından yürütülen çalışma kapsamında, üniversiteyi kazanan gençlere yönelik hediye paketi dağıtımı gerçekleştirildi. Belediye ekipleri tarafından hazırlanan valiz ve havlu setleri, yaklaşık bin 200 öğrenciye teslim edildi. Uygulama, ilçede eğitim desteğini somut bir yardıma dönüştüren sosyal belediyecilik yaklaşımının örneklerinden biri olarak öne çıktı.

dağıtım süreci:

Dağıtımlar, Düziçi Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi ve çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Selim Okur yerinde takip etti. Projenin, Belediye Başkanı Mustafa İba’nın talimatıyla üç yıldır sürdürüldüğü belirtilirken, hediyelerin doğrudan öğrencilere ulaştırılmasına önem verildi. Belediyenin amacı, öğrencilerin yeni yaşam düzenine ilk adımı atarken ailelerin omuzlarındaki yükü hafifletmekti.

görüşler ve etkisi:

Dağıtım sırasında Selim Okur, "Belediye Başkanımız Mustafa İba’nın talimatları doğrultusunda üç yıldır sürdürdüğümüz bu projeyle üniversiteyi kazanan gençlerimizin yanında oluyoruz. ‘İlk valiz ve havlu bizden’ diyerek öğrencilerimizin ve ailelerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek istedik. Tüm öğrencilerimize üniversite hayatlarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Hediyelerini teslim alan öğrenciler ve aileleri de destekten memnuniyet duyduklarını belirterek Mustafa İba ve belediye personeline teşekkür etti.

Üç yıllık düzenli uygulama, yerel yönetimin eğitim odaklı sosyal hizmetlerinin sürekliliğini vurguluyor ve yeni dönem öğrencilerinin ihtiyaçlarına yönelik pratik bir çözüm sunuyor.

OSMANİYE’DE ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN GENÇLERE VALİZ VE HAVLU DESTEĞİ