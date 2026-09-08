Belediyeler engelli bireylerin spora erişimini önceliklendirmeli

Kasapoğlu: Spor engelleri aşmanın merkezi unsuru

Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili olarak Kocaeli'de açılışı yapılan Kocaeli 2026 Para Yüzme Avrupa Şampiyonası etkinliğinde konuştu. Kasapoğlu, sporu sadece bir müsabaka ya da fiziksel aktivite olarak görmediklerini; emek, inanç, mücadele ile birlikte birlik, beraberlik ve kardeşlik barındıran birleştirici güç olarak nitelendirdi.

Açılış töreninde, başta Türkiye olmak üzere 38 ülkeden gelen 703 sporcu ve antrenör ile buluşan Kasapoğlu, sporcuların, antrenörlerin ve ailelerin bu sürecin ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı. Sporcuların arkasındaki uzun hazırlık sürecine dikkat çekerek, kurumların sorumluluğunun bu emeği görünür kılmak ve önlerine çıkan güçlükleri gidermek olduğunu belirtti.

Meclis araştırmalarında sporun katkısı:

Komisyonun yürüttüğü çalışmalar kapsamında binlerce kişi, kurum ve kuruluşla görüşmeler yapıldığını hatırlatan Kasapoğlu, araştırmaların önemli sonuçlar ortaya koyduğunu söyledi. Özellikle sporun engelleri aşmadaki rolünün ön plana çıktığını kaydetti. Kasapoğlu, bu çerçevede elde edilen ihtiyaçların günlük hayattaki karşılıklarını bulacak çözümlere dönüştürülmesinin önemine dikkat çekti.

Kasapoğlu, örnek olarak bir çocuğun havuza ulaşabilmesini, uygun şartlarda eğitim almasını ve bunun sürekliliğini sağlamanın kurumlar arasında koordinasyon gerektirdiğini ifade etti. Ailelerin bu yükü tek başlarına omuzlamaması gerektiğini belirterek, spora katılımın kolaylaştırılmasının hem bireysel hem toplumsal bir kazanım olduğunu vurguladı.

Yerel yönetimlere sorumluluk çağrısı:

Kasapoğlu, komisyon çalışmalarında öne çıkan diğer hususun yerel yönetimler olduğunu söyledi. Merkezi hükümetin attığı adımların yerelde somut uygulamalarla güçlendirilmesi gerektiğini belirten Kasapoğlu, araştırmaların belediyelerin bu alanda daha çok çalışması, daha büyük yatırımlar yapması ve sorumluluk alması gerektiğini gösterdiğini aktardı.

Belediyelerin yalnızca tesisin açık kalmasını sağlamalarının yeterli olmadığını; ulaşım, soyunma odaları, eğitim programları ve antrenör desteği gibi hizmet bütününün düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Yerel yönetimlerin doğrudan engelli bireylerin ve ailelerinin taleplerini dinleyerek çözüm üretmesinin önemine dikkat çekti ve belediyelere daha fazla çalışma çağrısı yaptı.

Kasapoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin uygulamalarını örnek göstererek, kurumlar arası iş birliği ve tecrübe paylaşımının yaygınlaştırılmasını umduğunu söyledi. "Önemli olan ilk kimin yaptığı değil; millete hizmette kimin omuz verdiğidir" diyerek iyi uygulamaların diğer şehirlerde de benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde engelli bireylere yönelik atılan adımların paralimpik sporlardaki başarıya yansıdığını belirten Kasapoğlu, Tokyo ve Paris'teki sonuçlara atıfta bulunup, Los Angeles'ta bu başarının daha da yükseleceğine inandığını söyledi. Kasapoğlu, Kocaeli 2026 Para Yüzme Avrupa Şampiyonası'nın tüm katılımcılar için verimli geçmesini dileyerek sporculara başarı temennisinde bulundu.

ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI, AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ, TBMM ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU, SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE DİKKAT ÇEKEREK, MECLİSTE YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMALARDAN HAREKETLE YEREL YÖNETİMLERİN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARINI VE YATIRIMLARINI ARTIRMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.