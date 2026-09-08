MHP lideri Bahçeli'ye Söğüt yörük şenlikleri daveti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Başkanı Talha Özkan ile Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Ankara'da gerçekleştirdikleri ziyaretlerde Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi bu hafta sonu yapılacak 745'inci Söğüt Ertuğrul Gazi Anma Yörük Şenlikleri'ne davet etti.

Özkan, ziyaret sırasında geçen hafta sonu düzenlenen MHP Bilecik İl Kongresi hakkında da Genel Başkan Bahçeli'ye bilgi verip, nazik kabulü nedeniyle şükranlarını iletti.

genel merkezdeki görüşmeler:

Heyet, ziyaretlerinin devamında MHP Genel Başkan Yardımcıları Özgür Bayraktar, Sadi Durmaz ve Yaşar Yıldırım, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı ile MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Bahadır Alperen'i ziyaret etti.

davet teslimi ve çağrı:

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut heyete, 745'inci Söğüt Ertuğrul Gazi Anma Yörük Şenlikleri davetiyelerini takdim ederek etkinliğe katılım çağrısında bulundu.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'Yİ SÖĞÜT ŞENLİKLERİNE DAVET ETTİLER