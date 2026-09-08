Osmaniye’de portatif havuzla kanallara girme tehlikesine önlem

portatif havuz projesi ve hizmet alanı:

Osmaniye’nin Cevdetiye beldesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında kurulan portatif yüzme havuzu, Çukurova’nın yaz sıcağında serinlemek isteyen çocuk ve gençlere güvenli bir alternatif sunuyor. Sporcu Eğitim Merkezi Spor Kompleksi içinde hizmete açılan havuz, kompleks bünyesindeki sporcuların yanı sıra belde halkının da kullanımına açık tutuluyor.

Havuzda görev yapan uzman eğitmenler ve cankurtaranlar eşliğinde verilen eğitimlerle, bölgedeki çocuk ve gençlerin yüzme öğrenmesi amaçlanıyor. Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi tarafından aktarıldığı üzere, il genelinde tam ve yarı olimpik havuzların yanı sıra 5 ilçede portatif havuzlar oluşturularak vatandaşların yüzmeye erişiminin artırılması hedeflendi.

kuruluş yeri ve güvenlik amacı:

Portatif havuz, Cevdetiye Regülatörü ve sulama kanallarının yakınında kuruldu. Bu konumlandırmanın temel gerekçesi, yaz aylarında serinlemek için regülatör ve kanallara girme eğilimindeki çocuk ve gençleri tehlikeli ortamlardan uzak tutmak. Çebi, yüzme eğitimlerinin çocukların güvenli alanlarda yüzmeyi öğrenmesine katkı sağladığını ve böylece boğulma vakalarının azaltılmasına destek verdiğini vurguladı.

Yetkililer, havuzun hem günlük serinleme ihtiyacını hem de düzenli eğitim imkânını bir arada sunduğunu; böylece kanallarda yüzme alışkanlığının sonlandırılmasının amaçlandığını belirtiyor. Proje kapsamında havuzlar ilçe ve beldelere taşınarak yerel ihtiyaçlara göre değerlendirilip hizmet veriliyor.

eğitim hedefleri ve sporcu geliştirme:

Yusuf Çebi ayrıca ilde yüzme sporunu yaygınlaştırma ve gençleri üç branşlı bir spor olan triatlona kazandırma hedefinden söz etti. Çebi, ilde bu yıl yaklaşık 7 bine yakın çocuğun ilk kez yüzme havuzlarıyla tanıştığını, yerel yoğunluğun üstesinden gelmek için ise ilde 20’ye 10 bir portatif yüzme havuzu temin edilerek hizmete sunulduğunu aktardı.

Çebi'nin ifadesine göre, portatif havuzlar sadece yüzme öğretilen alanlar değil; aynı zamanda triathlon branşının üçlü çalışmasını (yüzme, bisiklet, atıcılık) destekleyerek Sporcu Eğitim Merkezi'nin atletizm ile birleştirdiği altyapıdan sporcu yetiştirmeyi de hedefliyor. Bu kapsamda havuzlar, regülatör çevresinin dezavantajlarını ortadan kaldırarak çocukların kanal yerine denetimli bir ortamda yüzmeyi öğrenmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Yetkililer ayrıca, bu çalışmayla boğulma vakalarının en aza indirilmesi ve ileride milli takıma sporcu kazandırma beklentisinin bir arada yürütüldüğünü belirtiyor. Şu ana kadar il genelinde boğulma vakası yaşanmamış olması, yürütülen eğitimlerin önemini ve aciliyetini gösteren bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

OSMANİYE'NİN CEVDETİYE BELDESİNDE, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ "YÜZME BİLMEYEN KALMASIN" PROJESİ KAPSAMINDA KURULAN PORTATİF YÜZME HAVUZU, ÇUKUROVA'NIN SICAK HAVASINDA SERİNLEMEK İSTEYEN ÇOCUK VE GENÇLERE GÜVENLİ ORTAMDA YÜZME İMKANI SUNUYOR.