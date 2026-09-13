Belen'de direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyon devrildi: sürücü yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Hatay'ın Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde hafriyat kamyonunun devrilmesiyle bir trafik kazası meydana geldi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olayın oluş biçimi:

Edinilen bilgilere göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon devrildi. Kaza, bölgedeki trafik akışını etkiledi ve olay yerinde kısa süreli güvenlik önlemleri alındı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kaza sonrası kurtarma ekipleri olay yerine hızla intikal etti. Yaralı sürücü, ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı daha sonra hastaneye sevk edilerek hastanede tedavi altına alındı.

Bölgede kazanın ardından gerekli emniyet tedbirleri sağlandı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BELEN FATİH MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.