Berkan Durmaz: Sinan Erdem'e Abdi İpekçi ruhunu taşımak istiyoruz

Berkan Durmaz: hedefte uyum, mücadele ve güçlü başlangıç

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın 29 yaşındaki oyuncusu Berkan Durmaz, yeni sezon hazırlıklarını İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi. Durmaz, kadrodaki yenilikler ve milli takıma giden oyuncular nedeniyle bir uyum dönemi yaşandığını, ancak iletişim ve saha içi kimyanın hızla geliştiğini söyledi.

Hazırlık süreci ve takım içi uyum:

Durmaz, takımın yeni bir yapı olduğunu ve milli takıma giden yaklaşık 5-6 oyuncu nedeniyle başlangıçta zorlandıklarını belirtti. Özellikle Antalya'da oyuncuların tamamı birlikte antrenman yapamadan maçlara çıktıklarını, buna rağmen saha dışında birlikte vakit geçirerek iletişimi güçlendirdiklerini anlattı.

Antalya sürecinde maçlardan ve antrenmanlardan sonra takım olarak bir arada vakit geçirip, 'kim neyi nerede seviyor, nasıl topla buluşmak istiyor' gibi ayrıntıları konuşarak süreci hızlandırdıklarını ifade eden Durmaz, iki maçta birbirlerini anlamaya başladıklarını söyledi.

Mücadele anlayışı ve takım kimyası:

Bu sezonun Durmaz için dördüncü kez sıfırdan oluşturulan bir takım deneyimi olduğunu vurguladı. Yeni kadrolarda önceliğin mücadele gücünü ortaya koymak ve birbirlerinin açıklarını kapatmak olduğunu belirten oyuncu, zamanla saha içinde 'telepatik' düzeyde anlayışa ulaşılacağını ifade etti. Durmaz, mücadeleyi sonuna kadar verip yeni takım olmanın dezavantajını kapatmak istediklerini ekledi.

Lig ve Avrupa hedefleri:

Berkan Durmaz, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin değerli bir organizasyon olduğunu ve Karşıyaka döneminde bu ligde oynadığını hatırlattı. Zor deplasmanlar bulunduğuna dikkat çeken Durmaz, Galatasaray'ın hem kadro derinliği hem de potansiyel açısından iddialı olduğunu; bu nedenle hem Türkiye'de hem de Avrupa'da sezona iyi başlayıp diğer takımlara mesaj vermeleri gerektiğini söyledi.

Takımın maçlarını oynayacağı Sinan Erdem Spor Salonu'na geçişin beraberinde getirdiği sorumluluğun bilincinde olduklarını belirten Durmaz, Abdi İpekçi'de oluşan taraftar ruhunu tekrar Sinan Erdem'e taşımak istediklerini ve Galatasaray oyuncuları olarak armanın değerini bilen, sahada son damlasına kadar savaşan bir takım olduklarını vurguladı.

Milli takım perspektifi:

Durmaz, A Milli Takım'ın geniş ve kaliteli bir oyuncu havuzuna sahip olduğuna dikkat çekti. Ergin Ataman ile yakalanan olumlu havanın Avrupa Şampiyonası'ndan sonra sürdüğünü söyleyen Durmaz, Katar'da oynanacak Dünya Kupası öncesi rakiplerin Türkiye'ye karşı ciddi şekilde hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Milli takım formasının bir Türk oyuncu için en büyük gurur olduğunu belirten Durmaz, İstiklal Marşı'nı okuyup ay yıldızlı formayla sahada olma duygusunu tekrar yaşamak istediğini dile getirdi.

GALATASARAY ERKEK BASKETBOL TAKIMI OYUNCUSU BERKAN DURMAZ, SEZONA HEM TÜRKİYE'DE HEM DE AVRUPA'DA EN İYİ ŞEKİLDE BAŞLAYIP DİĞER TAKIMLARA MESAJ VERMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.