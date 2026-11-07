Beş yılda KMÜ'nün eğitim, araştırma ve topluma katkı hikâyesi

KMÜ 2021-2026 dönemine ilişkin kapsamlı değerlendirme sundu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda üniversitenin 2021-2026 döneminde eğitim, araştırma, akademik kapasite ve toplumsal etki alanlarında kaydettiği ilerlemeyi detaylarıyla aktardı. Sunumda ulusal ve uluslararası sıralamalardan patent ve proje verilerine, girişimcilik faaliyetlerinden bölgeye katkıya kadar geniş bir alana ilişkin veriler paylaşıldı.

Akademik performans ve uluslararası görünürlük:

Gavgalı, KMÜ'nün ulusal ve uluslararası sıralamalarda kaydettiği ilerlemeye dikkat çekti. Times Higher Education (THE) 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda üniversitenin dünya genelinde bin 704'üncü, Türkiye'de 56'ncı sırada yer aldığını bildirdi. Mühendislik alanında ise dünya genelinde 801-1000 bandında, Türkiye'de 29'uncu sırada konumlandığını aktardı.

Akademik gösterge tablosunda diğer bir ilerleme olarak AD Scientific Index Türkiye sıralamasında KMÜ'nün 2021'de 125'inci sıradan 2026'da 28'inci sıraya yükseldiği vurgulandı; bu durumun akademik performanstaki gelişmeyi ortaya koyduğu ifade edildi.

Bilimsel üretim, proje bütçeleri ve patentlerdeki artış:

Araştırma ve geliştirme kapasitesindeki genişleme rakamlarla desteklendi. Gavgalı, bilimsel proje bütçelerinin 2022 yılında yaklaşık 10 milyon lira iken 2025 yılında 61,3 milyon lira seviyesine ulaştığını, 2026 yılı Ağustos itibarıyla ise bu tutarın 31,6 milyon lira olarak gerçekleştiğini bildirdi ve yıl sonunda artışın devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Bilimsel üretimdeki artışın patent çıktılarına da yansıdığına dikkat çeken Gavgalı, tescilli patent sayısının 2021 yılında 2 iken 2026 yılı Ağustos itibarıyla 36'ya yükseldiğini paylaştı. Scopus 2026 verilerine göre KMÜ, patentlerde atıf yapılan makale sayısı bakımından Türkiye'de 13'üncü sırada yer alıyor. Web of Science kapsamındaki dergilerde yayımlanan bilimsel yayın sayısının ise 2025'te 604'e ulaştığı belirtildi.

Girişimcilik ve üniversite-sanayi iş birliği:

KMÜ'nün girişimcilik ekosisteminde de somut ilerlemeler kaydedildi. Rektör, 2021-2026 döneminde öğretim elemanları tarafından kurulan şirket sayısının 19 olduğunu; TÜBİTAK BİGG Programı kapsamında 4 şirketin faaliyete geçtiğini, öğretim üyeleri danışmanlığında yürütülen 4 TEYDEB projesi ve 20 şirkete verilen danışmanlık hizmetlerinin sürdüğünü aktardı.

Gavgalı, akademik bilginin ekonomik değere dönüştürülmesi, araştırma çıktılarının ticarileştirilmesi ve sanayi ile ortak projelerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini, patent artışının bu çabaların somut bir göstergesi olduğunu söyledi.

Akademik ve idari insan kaynağı ile öğrenci göstergeleri:

Üniversitenin insan kaynağına yapılan yatırımlar da raporda yer aldı. Akademik personel sayısının 2022'de 838 iken 2026'da 916'ya yükseldiği bildirildi. Öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma kriterlerinin 2024-2026 yılları arasında iki kez güncellendiği, akademik gelişimi destekleyici uygulamaların sürdüğü belirtildi.

Öğrenci memnuniyeti verilerinde de iyileşme öne çıktı: öğrencilerin ders memnuniyeti puanı 5 üzerinden 3,90'dan 4,10'a yükseldi. KMÜ'nün kayıtlı öğrenci sayısının yaklaşık 19 bin 500, lisansüstü öğrencilerin 2 bin 390'ı aştığı ve uluslararası öğrenci sayısının 480'in üzerinde olduğu paylaşıldı.

Bölgesel katkı, kültür ve türk dili çalışmaları:

Toplumsal katkı ve bölge ile entegrasyona yönelik faaliyetler de raporda yer aldı. Üniversitenin enerji, gıda-tarım ve Türk dili alanlarını stratejik odaklar olarak belirlediği; tarımsal AR-GE, savunma sanayi ve yapı malzemeleri alanlarında yürütülen örnek projeler ile üniversite-sanayi iş birliklerinin Karaman ekonomisine katkı sağladığı ifade edildi.

Toplumsal projeler kapsamında 60+ Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi, bilim iletişimi ve sosyal sorumluluk faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerin sürdüğü; farklı kurumlarla imzalanan protokollerle iş birliği ağının genişletildiği bildirildi.

Türk dili çalışmalarına özel vurgu yapıldı. "Dijital Çağda Türkçe Bilgi Şöleni" ve "Uluslararası Diksiyon Yaz Okulu" gibi etkinliklerle Türkçenin korunması, bilimsel çalışmalarda geliştirilmesi ve uluslararası tanıtımına ağırlık verildiği belirtildi. Ayrıca Türkçenin devlet dili ilan edilişinin 750'nci yıl dönümünün kutlanacağı 2027 yılına yönelik hazırlıkların Karaman Valiliği ve Karaman Belediyesi ile ortak yürütüldüğü ifade edildi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, konuşmasında üniversitenin bilimsel üretim, eğitim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında elde ettiği başarıların kurumsal iş birlikleri ve ortak emeğin ürünü olduğunu vurguladı. Toplantı, basın mensuplarının değerlendirmeleri ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET GAVGALI, BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELEREK ÜNİVERSİTENİN 2021-2026 DÖNEMİNDE EĞİTİMDEN BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA, AKADEMİK GELİŞİMDEN TOPLUMSAL KATKIYA KADAR BİRÇOK ALANDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARI VE ELDE ETTİĞİ BAŞARILARI ANLATTI.