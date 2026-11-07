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DPÜ minik okurlar için hayal gücünü besleyecek kütüphane açtı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Dünyam Kreş'in minikleriyle birlikte Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ni açtı; Rektör Kızıltoprak erken okuma önemini vurguladı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

DPÜ minik okurlar için hayal gücünü besleyecek kütüphane açtı

kütüphane açılışı ve katılımcılar:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi kütüphanesi bünyesinde oluşturulan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış programına, Dünyam Kreş ve Gündüz Bakımevi öğretmenleri ile minik öğrencileri davet edildi ve etkinlikte çocukların heyecanı ön plandaydı.

rektörün çocuklara yönelen mesajı:

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, törene katılarak çocuklarla bir araya geldi ve erken yaşta kitapla tanışmanın taşıdığı öneme dikkat çekti. Kızıltoprak, bir çocuğun kitapla kurduğu ilk bağın geleceğe uzanan güçlü köprülerden biri olduğunu belirterek, "Bir çocuğun kalbine dokunmak, geleceğe umutla dokunmaktır" ifadesini kullandı.

üniversitenin toplumla ilişkisinin güçlendirilmesi:

Rektör Kızıltoprak, üniversitelerin yalnızca akademik çalışmalar yapan kurumlar olmadığını; toplumun her kesimine ulaşan, geleceğin nesillerine ışık tutan yapılar olduğunu vurguladı. Kütüphanenin, çocukların hayal güçlerini geliştirmelerine, sorgulayan ve düşünen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacak bir alan olarak tasarlandığını söyledi.

Programın sonunda Kızıltoprak, açılışa katılan öğretmenlere ve minik öğrencilere teşekkür ederek, projenin Kütahya, aileler ve çocuklar için hayırlı olmasını diledi. Bu tür girişimlerin çocukların erken yaşta kitapla buluşmasını sağlayarak geleceğe yapılan somut yatırımlar olduğunu ifade etti.

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DPÜ'DE 'BEBEK VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİ' AÇILDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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