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Mahallelerin bilgi merkezi: Yeşilyurt'la gençlerin çalışma adresi

Yeşilyurt Belediyesi'nin mahalle kütüphaneleri ve bilgi evleri, öğrenciler ve her yaştan vatandaşa sınav hazırlığı ve kültürel buluşma imkanı sunuyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Mahallelerin bilgi merkezi: Yeşilyurt'la gençlerin çalışma adresi

Yeşilyurt'ta mahalle kütüphaneleri gençler ve halkın ortak çalışma adresi

Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilçenin farklı mahallelerinde açılan kütüphane ve bilgi evleri, kısa sürede öğrencilerden her yaştan vatandaşa geniş bir kullanıcı kitlesi kazandı. Bu mekanlar; sınav hazırlığı yapan gençler, düzenli çalışanlar ve kitap okumayı sevenler için kolay ulaşılabilir, mahalle içinde güvenilir birer adres haline geldi.

Erişim, donanım ve çalışma ortamı:

Mahallelerde konumlanan kütüphane ve bilgi evleri, mahalle sakinlerinin günlük yaşamına entegre olacak şekilde hizmet veriyor. Özellikle sınavlara hazırlanan gençler için sessiz, huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı sunulması, bu merkezlerin tercih edilmesindeki başlıca nedenler arasında yer alıyor. Ayrıca raflarında bulunan Türk ve dünya edebiyatından eserler, farklı yaş ve ilgi gruplarına hitap eden koleksiyonlar ve okuma köşeleri vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştırıyor.

Sosyal ve kültürel etki:

Kütüphane ve bilgi evleri sadece ders çalışma mekânı olmanın ötesinde mahallelerin sosyal dokusunu güçlendiriyor. Toplumsal buluşma, kültürel etkinlik ve okuma alışkanlığının teşvik edilmesi bakımından bu merkezlerin rolü öne çıkıyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, eğitime, kültüre ve gençlerin gelişimine yönelik yatırımların önemine vurgu yaparak sosyal ve kültürel belediyecilik hizmetlerine verdikleri önemin altını çizdi ve kütüphane ile bilgi evlerine gösterilen yoğun ilginin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Belediyenin mahalle odaklı hizmet anlayışı, kolay erişilebilirlik ve sakin çalışma imkânı sağlayan fiziksel düzenlemeler sayesinde bu merkezler, ilçenin eğitim hedeflerine katkıda bulunan somut adımlar olarak öne çıkmaya devam ediyor.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ KÜTÜPHANE VE BİLGİ EVLERİ GENÇLERİN GÖZDESİ OLDU

YEŞİLYURT BELEDİYESİ KÜTÜPHANE VE BİLGİ EVLERİ GENÇLERİN GÖZDESİ OLDU

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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