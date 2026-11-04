Beşiktaş Celtic deplasmanına çıkıyor

maç bilgileri:

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın TSİ 23.00'te deplasmanda İskoç ekibi Celtic ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar grup aşamasında Marsilya'yı evinde 4-1, Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yenerken, Dolmabahçe'de Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

beşiktaş'ın Avrupa geçmişi ve deplasman karnesi:

Kartal, Celtic maçıyla birlikte Avrupa kupalarında toplamda 268. kez sahaya çıkacak. Geride kalan 267 karşılaşmada elde edilen bilanço 104 galibiyet, 51 beraberlik ve 112 yenilgiden oluşuyor; bu maçlarda Beşiktaş 365 gol atarken, kalesinde 401 gol gördü.

UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi adı altındaki organizasyonda siyah-beyazlılar bugüne kadar 142 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda 64 galibiyet, 26 beraberlik ve 52 mağlubiyet alındı; 226 gol atılırken 186 gol yenildi.

Beşiktaş, Celtic ile oynayacağı müsabaka ile Avrupa kupalarında deplasmandaki 134. maçına çıkacak. Bugüne dek deplasmanda oynanan 133 karşılaşmada 36 galibiyet, 24 beraberlik ve 73 mağlubiyet elde edildi; bu maçlarda 154 gol atılırken kalesinde 248 gol gördü.

bu sezon Avrupa performansı:

Bu sezon European maçlarda Beşiktaş, toplam 9 müsabakanın 7'sinden galip ayrıldı; birer beraberlik ve mağlubiyet bulunuyor. Vincenzo Italiano yönetiminde Midtjylland ile oynanan iki maç 1-0 ve 2-0 sonuçlarıyla kazanıldı. Hradec Kralove karşılaşmaları her iki seferde de 1-0'lık skorlarla sonuçlandı. Play-off turunda Kaunos Zalgiris'e ilk maçta 3-0 üstünlük sağlanırken, rövanşta deplasmanda 1-0 yenilgi yaşandı. Lig aşamasında Marsilya 4-1, Hoffenheim 3-2 mağlup edildi; Crystal Palace ile ise 2-2 berabere kalındı. Bu maçlarda takımın gol sayısı 17, yediği gol sayısı ise 6 olarak kayıtlara geçti.

celtic'in durumu ve iki takımın geçmişi:

Celtic, İskoçya Premiership'te 28 puanla lider konumda bulunuyor ve Rangers'ın 4 puan önünde yer alıyor. Ancak Avrupa Ligi'nde henüz puanla tanışamadı; grup aşamasında Ferencvaros'a 3-1, Benfica'ya 4-1 ve Celta Vigo'ya 2-1 mağlup oldu. Celtic daha önce Türk takımlarıyla sadece Fenerbahçe karşısında iki maç oynadı: İstanbul'da 1-1, Celtic Park'ta 2-2 sonuçlandı. Beşiktaş ise ilk kez bir İskoç takımıyla sahaya çıkacak.

kadro ve sakatlık bilgileri:

Beşiktaş'ta Celtic maçı öncesi tek kesin eksik Fabio Miretti. Miretti, omuz sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Uzun süredir forma giyemeyen kaptan Orkun Kökçü (sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma) ile hastalık nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosuna alınmayan Ernest Poku idmanda takımla çalıştı. Teknik heyet, bu iki futbolcunun Celtic karşısında sahada olup olmayacağına maç günü karar verecek.

hakem ataması:

Celtic - Beşiktaş maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcıları Christof Günsch ve Marco Achmüller olacak; dördüncü hakem Martin Petersen olarak görev yapacak. VAR koltuğunda Benjamin Brand, AVAR'da ise Patrick Hanslbauer bulunacak.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ’NİN 4. HAFTASINDA YARIN İSKOÇ TEMSİLCİSİ CELTİC’E KONUK OLACAK.