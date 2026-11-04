Beşiktaş Etiler'de çöken istinat duvarının ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Beşiktaş Etiler'de istinat duvarı çöktü

Beşiktaş Etiler'de, sokak üzerinde yanında inşaat çalışması yürütülen bir binanın girişindeki istinat duvarı çöktü. Çökme sırasında bazı kişiler binada mahsur kaldı.

Olayın gelişimi:

Çökme esnasında çevreden yükselen çağrılardan biri "Sesimi duyan var mı?" oldu. Olay üzerine ekipler hızla bölgeye yönlendirildi ve olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.

Kurtarma çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle mahsur kalanlar binadan çıkarıldı. Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları halen sürüyor ve yetkililer gelişmeleri takip ediyor.

Beşiktaş'ta çöken inşaatta arama çalışmaları sürüyor: "Sesimi duyan var mı?"