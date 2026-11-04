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Beşiktaş Etiler'de istinat duvarı çöktü, içerdeki çift itfaiye tarafından kurtarıldı

Beşiktaş Etiler'de istinat duvarının çökmesi sonucu binanın giriş merdivenleri kullanılamaz hale geldi; iki kişi itfaiye tarafından tahliye edildi, yaralanma yok.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:24

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Beşiktaş Etiler'de istinat duvarı çöktü, içerdeki çift itfaiye tarafından kurtarıldı

Beşiktaş Etiler'de istinat duvarı çöktü

Beşiktaş ilçesi Etiler semtinde saat 10.40 sıralarında, bir inşaat alanının bitişiğinde bulunan binanın giriş bölümünde yer alan istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Duvarın inşaat alanına doğru devrilmesiyle birlikte binanın girişindeki merdivenler kullanılamaz hale geldi ve bölge kısa süreliğine paniğe sahne oldu.

Olay yerinde müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede olaya ilişkin can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi. 4 katlı binanın giriş kısmındaki merdivenlerin çökmesi nedeniyle binada bulunanlar için tahliye işlemi öncelik kazandı.

Mahsur kalan çiftin kurtarılması ve hasar tespiti:

İçeride mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince güvenli şekilde tahliye edildi. Binada bulunan Emre Kunt, 'Binada bodrum katta oturuyorum. Saat 10.45'te binadan çıkacaktık. Merdivendeydik. Büyük bir yıkım sesi geldi. Biz yan apartman yıkıldı sandık. Bulunduğumuz yer yıkılmadığı için öyle düşündük. Çıktık ki kapının önü yıkılmış. Binada mahsur kaldık. Eşimle ikimizi itfaiye çıkardı. Binada başka kimse yoktu. Allah’tan bina çökmedi. Hasar tespiti yapılıyor' ifadelerini kullandı.

Belediye ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak çalışmalara başladı; bölgedeki yapısal hasarın tespiti ve olası risklerin giderilmesi için incelemeler sürüyor.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ETİLER&#039;DE BİR İNŞAAT ALANININ YANINDAKİ BİNANIN GİRİŞ KISMINDAKİ İSTİNAT DUVARI...

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ETİLER'DE BİR İNŞAAT ALANININ YANINDAKİ BİNANIN GİRİŞ KISMINDAKİ İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ. 4 KATLI BİNANIN GİRİŞİNDEKİ MERDİVENLER DE ÇÖKERKEN, İÇERDE MAHSUR KALAN ÇİFTİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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