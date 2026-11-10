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Miray Çankaya Sofya'dan takım şampiyonluğu ve ferdi gümüşle döndü

Ata Ortaokulu öğrencisi ve milli karateci Miray Çankaya, Sofya'daki WSF Avrupa Shotokan Şampiyonası'nda takımda altın, ferdide gümüş elde etti.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Miray Çankaya Sofya'dan takım şampiyonluğu ve ferdi gümüşle döndü

Miray Çankaya Sofya'dan takım şampiyonluğu ve ferdi gümüşle döndü

Eskişehirli milli karateci Miray Çankaya, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen WSF Avrupa Shotokan Karate Şampiyonası'nda iki madalyayla ülkesine döndü. Ata Ortaokulu öğrencisi olan sporcu, turnuva boyunca sergilediği performansla dikkat çekti.

Müsabakalardaki sonuçlar:

Çankaya, şampiyonada katıldığı Takım Kumite kategorisinde takım arkadaşlarıyla birlikte rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı. Ferdi kategorideki mücadelesini ise finale kadar sürdürdü ve Ferdi Kumitede turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Türkiye ve Eskişehir için anlamı:

Başarı, hem Türkiye hem de Eskişehir spor camiasında memnuniyet yarattı. Çankaya'nın elde ettiği dereceler, genç sporcular için örnek teşkil ederken, uluslararası bir organizasyonda alınan iki madalya kent adına önemli bir gurur kaynağı oldu.

Miray Çankaya'nın Sofya'daki performansı, hem takım çalışmasının hem de bireysel yeteneğin bir arada değerlendirilmesiyle geldi. Sporcu, kazandığı madalyalarla kürsüye çıkarak ülkesine değerli başarılar armağan etti.

BULGARİSTAN&#039;DA DÜZENLENEN WSF AVRUPA SHOTOKAN KARATE ŞAMPİYONASI&#039;NDA MÜCADELE EDEN ESKİŞEHİRLİ...

BULGARİSTAN'DA DÜZENLENEN WSF AVRUPA SHOTOKAN KARATE ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE EDEN ESKİŞEHİRLİ MİLLİ SPORCU MİRAY ÇANKAYA, BİR ALTIN VE BİR GÜMÜŞ MADALYA KAZANARAK ÇİFTE BAŞARI ELDE ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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