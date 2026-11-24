Beşiktaş'ta rüzgârın etkisi:

İstanbul Beşiktaş Levent Mahallesi Fulyalı sokakta dün etkili olan şiddetli rüzgâr sonucu bir çam ağacı devrildi. Ağaç, sokakta park halindeki bir aracın üzerine düşerken araçta belirgin hasar oluştu.

görüntüler ne gösteriyor:

Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarında, ağacın rüzgâr nedeniyle aniden devrildiği ve tam o sırada bölgede bulunan bir vatandaşın metrelerle değil saniyelerle ölümden kıl payı kurtulduğu anlar net olarak görülüyor. Görüntüler, devrilen ağacın aracın üzerine çarpma anını ve seyredenlerin kısa süreli paniğini yansıtıyor.

zarar ve risk değerlendirmesi:

Devrilen ağacın aracın üzerinde bıraktığı hasar gözle görülürken, olayın benzeri durumlarda yakınlardaki yayalar ve park halindeki araçlar için ciddi risk oluşturduğu dikkat çekiyor. Olayın ardından çevrede kısa süreli güvenlik tedbirleri alındığı ve görüntülerin olayın boyutunu belgeler nitelikte olduğu bildirildi.

Olaya ilişkin resmi bir yaralanma veya can kaybı bilgisi paylaşılmadı; yaşananlar, şehir içi ağaç bakımı ve kuvvetli rüzgâr uyarılarının önemini tekrar gündeme getiriyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler olayın kronolojisini kayda geçirirken, yetkililerin benzer vakalara karşı önlem alma gerekliliğini ortaya koyuyor.

Beşiktaş’ta kuvvetli rüzgar ağacı devirdi: Yoldan geçen vatandaş ölümden kıl payı böyle kurtuldu