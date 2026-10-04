Beşiktaş'ta oy verme süreci tamamlandı: divan sayıya geçti

Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda oy verme işlemi tamamlandı ve sayım için süreç başladı.

oy verme işlemi ve aday durumu:

Genel kurulda oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Seçimde mevcut başkan Serdal Adalı tek aday olarak yer aldı ve üyeler sandık başındaki tercihini kullandı.

sayım süreci ve sonraki adımlar:

Oy verme sona erdikten sonra divan kurulu başkanlığı sayım işlemine başladı. Sayım tamamlandığında kurul tarafından sayılar resmî olarak ilan edilecek ve sonuçlara ilişkin açıklama yapılacak.

Olağanüstü seçimli genel kurulun tamamlanmasıyla birlikte kulüp içindeki yönetsel süreçler, sayım sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek ve kamuoyuna duyurulacaktır.

MEVCUT BAŞKAN SERDAL ADALI’NIN TEK ADAY OLDUĞU SEÇİMDE OY VERME İŞLEMİ SAAT 17.00 İTİBARIYLA SONA ERDİ.