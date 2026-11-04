beşinci denemede gelen ehliyet sevinci davul zurnayla taçlandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayalini kurduğu ehliyete ulaşan adayın sevinci, davul zurna eşliğinde oynanarak doyasıya kutlandı. Ferdi Solmaz, beşinci direksiyon sınavında başarılı olarak sürücü belgesine kavuştu.

sınav süreci ve önceki denemeler:

32 yaşındaki Solmaz, Adana'da girdiği dört direksiyon sınavından olumlu sonuç alamamış, bunun üzerine Kırıkhan'daki bir sürücü kursuna kayıt yaptırmıştı. Kurs ve eğitmenlerin desteğiyle girdiği beşinci uygulama sınavını başarıyla tamamlayarak uzun süredir beklediği ehliyete sahip oldu.

kutlama ve eğitmenlerin yorumu:

Başarının ardından Solmaz, yakın akrabaları ve dostlarıyla birlikte ilçede geleneksel müzik eşliğinde sevinç gösterisi yaptı; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Eğitmen Reşit Değer, kursiyerin eğitmenlerine güvenerek disiplinli bir eğitim süreci izlediğini, bu çabanın sonunda gerekli başarıyı gösterdiğini ve arkadaşlarının davul-zurna ekibiyle onu yalnız bırakmadığını belirtti.

Okul ve yakın çevresinin desteğiyle gelen bu başarı, sınavlarda daha önce istediği sonucu alamayan adaylar için moral verici bir örnek olarak yankı buldu.

Hayalini kurduğu ehliyetine 5’inci denemesinde kavuştu, sevincini davul zurnayla böyle kutladı